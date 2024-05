Továbbra is minden jel arra utal, hogy négy év után visszafordíthatatlanul véget ért Varga Viktor és a csinos táncosnő, Zsembera Liliána sokáig nagyon is álomszerűnek tűnő kapcsolata. A sokoldalú és vállaltan különc énekesnek mindig is fontos volt, hogy szabad szellemű művészemberként élhessen, és ebben egy nő sem akadályozhatta meg, még szerelme, Liliána sem.

Az énekes korábban azt nyilatkozta, 42 éves koráig biztosan nem fog megállapodni, addig nem akar komoly kapcsolatot, sem gyereket, azután viszont mindenre nyitott.

Négy év sok idő, és egészen márciusig úgy tűnt, Viktor és Lili remek párost alkotnak, mindenben kiegészítik egymást. Két évvel ezelőtt még a TV2 Párharc című realityjét is megnyerték, ők voltak a legügyesebb szerelmesek. Ennek fényében pláne meglepő, hogy márciusban az összes közös képük eltűnt a közösségi oldalakról. Viktor akkor meglehetősen szűkszavúan nyilatkozott a Ripostnak:

Amit posztolok az oldalaimra, annyit szeretnék közölni a rajongókkal és a nyilvánossággal, azon túl semmit. Ez a mi életünk, szerintem senkinek semmi köze nincs hozzá.

„Ha bármilyen mondandóm vagy mondandónk lesz, akkor azt az erre megfelelő helyen meg fogjuk tenni. Valójában senkinek nem egyszerű az élete, minden párkapcsolatban szoktak problémák lenni. Vannak jó részei, mint ahogy akadnak rosszabb pillanatok is. Ez ilyen” – mondta el a Ripostnak.

Varga Viktor jobban érzi magát szingliként?

Az ismét egyedülálló énekes a hétvégén egy olyan bejegyzést osztott meg, amiből egyértelműen az derül ki, hogy remekül elvan szingliként, jóval kevesebb az életében a konfliktus.

„A párkapcsolatok tele vannak rosszízű megjegyzésekkel, bánattal. Sértődéssel, sértéssel. Ezek többé nem férnek bele az életembe. Csak a derűt engedem be”

– fogalmazott Varga Viktor a közösségi felületén.

A Bors megkereste az öntörvényű énekest, aki csak ennyit árult el:

„Pontosan úgy gondolom, ahogy ezt megfogalmaztam a bejegyzésemben. Ezenkívül csak annyit szeretnék elmondani, hogy jól vagyok” – fogta rövidre Varga Viktor.