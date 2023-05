Az esemény hivatalos oldala – a www.muzej.hu – a részletes programkínálattal június elején indul. Helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetőek lesznek az események, mindezeken túl az Muzéj Facebook- és Instagram-oldalát is érdemes követni, hiszen a szervezők a rendezvényig hátralévő egy hónapban kedvcsináló kisfilmekkel, érdekességekkel, információkkal és értékes nyereményekkel kecsegtető játékokkal is készülnek – emelik ki a közleményben.

Mint írják, a Múzeumok éjszakája fő szervezője a Kulturális és Innovációs Minisztérium, kiemelt médiapartnere az M5 csatorna, a Kossuth Rádió, a Tunéziai Idegenforgalmi Hivatal és a Magyar Turisztikai Ügynökség, szakmai partnere a SZTAKI.