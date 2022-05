A nemzeti csapat pénteki sajtótájékoztatóján Fiola és Szalai egybehangzóan azt emelték ki, hogy a tavalyi Európa-bajnokságon a franciák és a németek ellen nyújtott teljesítménnyel, vagy az őszi, Wembley Stadionban produkált futballal ezúttal is lesz esélyük a bravúrra.

Meglepetést tudunk szerezni, ha merünk és tudunk bátran játszani

- mondta a Fehérvárt erősítő Fiola Attila, aki beszélt arról is, hogy fizikálisan jó állapotban van, mentálisan viszont egy picit fáradtnak érzi magát. Ám a szezon után nem volt idő a pihenésre, és a jövő szombaton Anglia ellen induló, tíz napon belüli négy meccses sorozat miatt sincs lehetőség a felfrissülésre. Ennek ellenére úgy véli, jó teljesítményre lesz képes az együttes, amelyben a csapategység tökéletes.

A több poszton bevethető futballista - aki szavai szerint leginkább a pálya belső részén szeret játszani, a védelemben vagy akár a középpályán - az Anglia elleni zárt kapus mérkőzéssel kapcsolatban emlékeztett rá, hogy az NL előző kiírásban is voltak olyan meccsei a csapatnak, amikor nem lehettek nézők a lelátón, és azokon eredményesen játszott a gárda. Ugyanakkor ő és Szalai Attila is örül, hogy gyerekeket beengednek a Puskás Arénába, és bíznak abban, hogy a fiatalok jó hangulatot varázsolnak az arénába.

Szalai, a Fenerbahce középhátvédje áprilisban vállsérülést szenvedett és több mint egy hónapot ki kellett hagynia, de a hétvégén már visszatért.

Rengeteget dolgoztam azért, hogy visszatérhessek és nagyon boldog voltam, hogy újra pályán lehettem

- mondta a 24 éves védő. Hozzátette, mindent megtesz azért, hogy tökéletes állapotba kerüljön és úgy véli, akár már az első, angolok elleni NL-meccsen kezdőként számíthat majd rá Marco Rossi szövetségi kapitány.

Szalai Attila klubjában több gólt is szerzett már, 23 eddigi válogatott fellépésen viszont még nem volt eredményes. Most elárulta, hogy nagyon szeretne betalálni a kapuba címeres mezben is, amire több lehetősége is volt már eddig, ám nem tudott élni ezekkel, viszont azon van, hogy legközelebb a helyzetet már ne hibázza el.

A magyar válogatott jövő szombaton zárt kapuk mögött fogadja az angolokat a Puskás Arénában, majd három nappal később Cesenában az olaszok vendége lesz. Június 11-én a németek szerepelnek Budapesten, június 14-én pedig Angliában játszik Rossi csapata.

Forrás: MTI

Borítókép: Fiola Attila