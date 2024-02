Kenderesi Tamás sorsa hamarosan eldől

Az Eurosport honlapján arról számol be, hogy Kenderesi Tamás ügyében eljáró lausanne-i székhelyű nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) a perdöntő tárgyalás napját sem jelölte ki, az intézmény már nem olyan, amilyennek megálmodták. Emlékeztet arra, hogy Kenderesi múlt év áprilisában közleményben tudatta, hogy szerinte súlyos adminisztrációs hiba vezetett az eljárás elindításához, és biológiai útlevele atipikusnak minősítéséhez.

Ma is kitart amellett, hogy kellő bizonyítékok nélkül, feltételezésekre alapozva gyanúsították meg, majd törtek pálcát felette az elsőfokú tárgyaláson. A Rióban olimpiai bronzérmet nyert úszó tagadta, és ma is tagadja, hogy valaha is tiltott anyagot vagy módszert alkalmazott volna.

A Tolnatáj tévének 2020-ban így nyilatkozott:

– Bonyhádon kezdtem el ezt az egész úszás dolgot, illetve hát kezdtem volna el, hogyha nem mondják azt, hogy még túl fiatal vagyok az ilyen tanfolyamokhoz. Úgyhogy levittek Pécsre, és akkor így kezdődött el ez az egész – mondta. Ismertette, hogy nyolcéves kora óta úszik versenyszerűen és tizennégy- tizenöt éves korában jöttek igazán az eredmények.

Kenderesi Tamás jelenleg nem nyilatkozik, ellenben az idei évi Instagram posztja szerint januárban disznóvágáson járt. "Disznóvágás 2024! Kis 320 kg-os coca. Nagy meló volt" – írta a képsorozathoz.