Celebfigyelő 1 órája

Tangában mutogatja a fenekét Köllő Babett

Köllő Babett, a bonyhádi származású színésznő egy szinte semmit nem fedő strandruhát vett fel, de így is imádják a TV2 sztárját, írja az Origo. Köllő Babett medencés fotóin a tangabugyija is látszik, valamint a feneke is.

Forrás: Instagram / Köllő Babett Köllő Babett nem hagyja cserben közel kétszázhetvenezer követőjét az Instagramon, mostanában például medencés képeket posztol: a kommentek alapján sokaknak tetszik a szinte semmit nem takaró strandruha és Köllő Babett teste. A színésznő tangabugyiban mutogatja a fenekét. Forrás: Instagram / Köllő Babett Az Origo arról is beszámolt, hogy egyelőre nem tudni, mely műsorral tér vissza Köllő Babett a TV2 csatornára, ám mindenki emlékszik arra, hogy ősszel a ragyogó nézettséget szállító Sztárban sztár leszek!-ben zsűrizett, néha egészen extrém ruhákban.

