A Prosectura zenekart Szekszárdon alapította Imre Norbert és Polgár Tamás 1989 tavaszán, Anális Coitus néven, majd ezután változtatták meg zenekari nevüket Prosecturára.

Alakulásukról így számolnak be közösségi oldalukon:

"A zenekar hivatalos története: 1989-ben alakult, azóta is kurva jó zenekar. Erről tényleg kár lenne vitát nyitni. Ezt többen is megmondhatják, például az unokatesóm, meg a Sándor Krisztián, de ő most Angliában van, csak telefonon (ott is csak Viberen) tudja megerősíteni. 35 éves születésnap (jegyek korlátozott számban már kaphatóak!): Prosectura 35 éves jubileumi koncert" – tette közzé a zenekar egy régi fotó kíséretében.