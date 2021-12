A 2021-es X-Faktor szombat esti második élő showjában – melyet az RTL KLub közvetített – nyolc produkció indult. A versenyzőknek ezúttal a színpad mellett elhelyezett három szék egyikéért kellett megküzdeniük, ezzel biztosítva helyüket a következő showműsorban. A The Harmonies, Csobot Adél egyetlen versenyben maradt csapata Mardoll műsora után lépett a zsűritagok elé. A The Harmonies, melynek a 19 éves szekszárdi Száraz Hanna is tagja, T. Danny Utoljára sírtam érted című slágerének feldolgozott változatát adta elő.