Hivatalos tartalom: Az Aline – A szerelem hangja Céline Dion élettörténetét dolgozza fel egy fiktív személy, Aline Dieu karakterén keresztül. A film ugyanakkor a legendás énekes életútjának és karrierének állomásait érinti, s benne felhangzanak olyan Céline Dion slágerek, mint a Let’s Talk About Love, az All By Myself, az I’m Alive vagy a My Heart Will Go On.