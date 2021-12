A Márton-nap és a libákkal kapcsolatos hagyományok, ételek fogyasztása hosszú idővel ezelőtt összefonódott egymással. Már a rómaiak idejében tisztelték a szárnyasokat, több történetben megemlékeztek Mars isten szent madarairól, a ludakról, akik éjjel gágogásukkal mentették meg Rómát a rátámadó ellenségtől – mesélte a történelmi előzményekről Bozsokiné Berta Orsolya. – Régen a Márton-napkor elfogyasztott libák csontjainak színéből is sejteni vélték a következő téli időjárást: ha barna volt, sáros, ha fehér, havas időre számítottak. A libák tollait is nagy becsben tartották, az írástudók ugyanis hosszú ideig, a golyóstoll megjelenéséig lúdtollal írtak. A papságnak is ilyenkor fizették ki az úgynevezett tizedet, amelynek része volt a liba is. Innen eredt a püspökfalat kifejezés – tudtuk meg a múzeumpedagógustól. A Márton-nap korábban jelentős mezőgazdasági forduló is volt. Ilyenkor hajtották be a nyájat és számoltak el a gazdák a juhászokkal. Ekkor fogyasztották először a tömött libákat és az újbort, ezért régen ilyenkor nagy lakomákat rendeztek. Az a közmondás járta: „Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik.” Úgy tartották, hogy minél többet isznak, annál több erőt és egészséget isznak magukba – mondta Bozsokiné Berta Orsolya.

Márton napját akár családi sütés-főzéssel, libaétel elkészítésével is ünnepelhetjük Fotó: Lang Róbert / MW