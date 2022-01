– Gűth Balázs kizárólagos érdeme, hogy a községünk megkapta a legszebben feldíszített település címét 2021-ben. A Mikulás ház elnyerte a fotópályázat fődíját, amit Balázs felajánlott a településnek – mondta el lapunknak Sziebert Éva, Váralja polgármestere. A Mikulás ház fotója háromezernél is több szavazattal lett első helyezett a beküldött közel kettőszáznegyven felvétel közül az országos internetes fotópályázaton, elnyerve így Váraljának a legszebben feldíszített település címet.



Gűth Balázs nemcsak a címet nyerte el a falunak, de a pályázat fődíját, a kétszázezer forint értékű fénydekorációs csomagot is felajánlotta lakóhelyének. Az ötletgazda Facebook oldalán is megosztotta a jó hírt, amelyben saját gondolatait is megfogalmazta: Váralján található az országban olyan feldíszített ház, ami a mai napig egyedi abban, hogy minden dekoráció kézzel készített. A Mikulás ház megálmodója egy ígéretet is tett követőinek, miszerint az idei évben elhozza Amerikát Váraljára.

Tavaly decemberben is fényárban úszott a váraljai Mikulás-ház és annak udvara (Beküldött kép)

– Erre az évre nem az amerikai téma volt az alapötletem, de miután a fotóm kapta a legtöbb szavazatot, ezért úgy döntöttem, hogy az udvarunkban álló húsz méter magas fenyőt díszítem majd fel, hasonlóan a Rockefeller Center karácsonyfájához, az udvart pedig a Reszkessetek betörők! című filmből ismert McCallister ház dekorációja alapján készítem el – mondta el Gűth Balázs.



Tavaly a Szépség és a Szörnyeteg című mozi, míg 2020-ban a Jégvarázs című animációs film adta a díszítés tematikáját. A házat minden évben nagyon sokan felkeresik, már októberben elfogynak a helyek a Mikuláshoz.