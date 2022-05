A kiskutyák első, parvovírus elleni oltása után (amely általában hét-nyolc hetes korban javasolt, ritkán hathetes korban), egy úgynevezett kombinált oltás szükséges. Az tartalmazza a parvovírust is (amivel megerősítjük az első oltást), továbbá a szopornyica, fertőző májgyulladás, kennelköhögés, leptospirózis komponenseket is.

Parvovírus veszélye esetén (ha a tenyészetben vagy a gazda területén előfordult már ez a betegség), meg lehet ismételni az egykomponensű parvovírus elleni vakcinát, a kombinált előtt, vagy után – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa. Hozzátette: nagyon fontos a folyamatos féregtelenítés ebben az időszakban, ezt kéthetente kell végezni, kezdetben pasztával, amit a kiskutyák könnyen benyalnak, később tablettával, amit ételbe rejtve is be lehet adni.

dr. Jakab Ferenc szekszárdi állatorvos Fotó: MW

A veszettség elleni kötelező oltás először három hónapos korban esedékes, ez előtt már be kell chipeztetni a kutyát, hogy regisztrálva legyen az országos központi nyilvántartó rendszerben (Petvet data) és ezután már az oltásokat is oda jelenti be az állatorvos. A veszettség elleni oltás után, két-három héttel javasolt egy befejező kombinált oltást adni. Ezután már csak negyedévenként van szükség megelőző féregtelenítésre, illetve a veszettség elleni oltást fél év múlva kell megismételni, ezután pedig évente egyszer kell beadatni.