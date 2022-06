Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a kertünkbe látogató lepkék, méhek és más rovarok elvégzik a beporzást, míg a madarak és a sünök a kártevőirtásban lesznek segítségünkre. A méhbarát kert kialakításához célszerű a fűszernövények, valamint a hagymás és évelő virágok közül válogatnunk. Az orvosi zsálya, a levendula, a rozmaring, a kerti kakukkfű, a díszhagyma, a krókusz az évelő őszirózsa, a japán szellőrózsa, a sudárzsálya mind-mind méhcsalogató növények.

A pillangók nagyon kedvelik a nyári orgonát, a sétányrózsát, a bugás lángvirágot, a rézvirágot, a bíbor kasvirágot, valamint a méhek által is látogatott virágokat. Érdemes olyan fajokat választani, melyek jól tűrik a szárazságot, nem fogékonyak a betegségekre és a kártevőkre, azaz hosszan díszítenek, anélkül, hogy rendszeres gondozást és vegyszeres növényvédelmet igényelnének.

A madáritatás, a lakosság körében rendkívül népszerű madáretetésnél is egyszerűbben elkezdhető, nagyon hasznos természetvédelmi tevékenység, mely lényegében semmibe sem kerül. Az itatást érdemes egész évben végezni, ebbe beletartozik a téli madáretetési időszak is, nyáron, meleg és száraz időszakokban, különösen hálásak lesznek a madarak a figyelmességünkért.

Az itató lehet egy kerámia vagy műanyag cserépalátét is, tökéletesen megfelelnek a szobanövények átültetése után feleslegessé vált növénytartók alátétjei is. A legfontosabb, hogy olyan helyre tegyük az itatót, ahol nem tűzi folyamatosan a nap, valamint a madarak beláthatják a környező területet és megszárítkozhatnak a közeli bokrokon, vizesen ugyanis nehezen repülnek.

Az itatón gyakran megfigyelhetjük a fürdőző kék cinegéket, széncinegéket, vörösbegyeket és olyan nagyobb madarakat is, mint a fekete rigók, a gerlék, a szajkók és szarkák. Gyerekekkel is nagyon jó szórakozás, a kertbe látogatók megfigyelése, így az itató edukációs célokat is szolgálhat.