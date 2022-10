Napfogyatkozásról akkor beszélhetünk, amikor újholdkor a Hold úgy helyezkedik el a Nap és a Föld között, hogy az kitakarja a napkorongot, ez pedig árnyékot képez bolygónkra – emlékeztet laptársunk, a Duol.hu. A jelenségnek több fajtája létezik, ilyen a részleges, gyűrűs vagy teljes napfogyatkozás. A leglátványosabb ezek közül a teljes napfogyatkozás, és ez a legritkább is, ugyanis statisztikailag 410 évente fordul elő olyan teljes napfogyatkozás, amit ugyanarról a földrajzi pontról meg lehet figyelni, valamint átlagosan 7 percig tart.

Az igazi különleges élményt nyújtó, teljes napfogyatkozás Magyarországon 1999. augusztus 11-én volt utoljára, a következő pedig 2081. szeptember 3-án lesz látható. 180 éve, 1842. július 8-án fordult elő hazánkban ilyesféle napfogyatkozás, amit Petőfi Sándor is szemügyre vett, mégpedig annyira, hogy egyik szemére látáskárosodást is szenvedett.

Bármilyen napfogyatkozásról beszélünk, az fontos, hogy védőeszköz nélkül semmiképp ne figyeljük az eseményt. Akár távcsővel, akár szabad szemmel nézzük ahogy a Hold a Nap elé táncol, lényeges, hogy napszűrős alkalmatossággal tegyük azt. Vannak szuper, szűrővel ellátott szemüvegek, de a hegesztőpajzsokban lévő üveg is alkalmas a napfogyatkozás megtekintésére, ám csak akkor, ha legalább 13-as fokozatú.

Habár a jelenség egészen különleges és páratlan, ám a látással kapcsolatos veszélyek mellett a napfogyatkozás a frontérzékenyek és szívbetegek közérzetét is befolyásolhatja, hiszen a hőmérséklet akár 5-10 fokot is csökkenthet, a légnyomás megváltozhat és a szél is feltámadhat.

Az úgynevezett gyűrűs fogyatkozáskor a Hold olyan pályára ér, amikor nincs olyan közel hozzánk, hogy a Napnál nagyobbnak tűnjön. Nem takarja el teljesen a Napot, és a sötét Hold korongja körül a Nap fényes gyűrűt alkot. Hazánk területén ilyen tavaly júniusban fordult elő, a következő pedig pontosan 53 év múlva, 2075. július 13-án lesz.

Speciális napszemüveg kell a biztonságos megfigyeléshez (Fotó: MW)

A leggyakrabban előforduló napfogyatkozás az, amikor a Hold nem takarja el a Nap egész korongját, csak részleges eklipszis következik be. Ilyen jelenség lesz megfigyelhető október 25-én, kedden is, amikor a Hold körülbelül 27-38 százalékban takarja majd a Napot. Az országban 2015-ben fordult elő legutóbb olyan részleges napfogyatkozás, ami a napkorong több mint felét lefedte. Korábban 26 éve, 1996. október 12-én volt egy 60 százalékos, 1961. február 15-én pedig egy csaknem teljes napfogyatkozás az országban.

A holnapi eseményt érdemes megcsodálni, hiszen ritka jelenségről van szó. A látványosság 11:18-kor kezdődik, a fogyatkozás maximumát 12:25-kor éri el, ekkor fedi majd Hold a Napot a legnagyobb mértékben, majd 13:33-kor ér véget, tehát kicsit több mint 2 órán keresztül figyelhetjük a történéseket. A következő, hazánkban is látható napfogyatkozás 2027. augusztus 2-án lesz.