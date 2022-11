Sok éves tapasztalat és sok-sok kóstolás, kóstoló áll a közel harmincéves whiskyszakértő mögött. A szekszárdi fiatalember elmondása szerint nem volt tervben, hogy az alkoholos itallal foglalkozzon, sorsszerűen alakult az életpályája – mára már országos hírnévre tett szert.

– Ha teljesen a kezdetekre gondolok, akkor úgy indult a dolog, hogy vendégül láttam a nagybátyámékat, és őszintén szólva szerettem volna őket lenyűgözni. Ugye itt élünk a borvidéken, a bor adná magát, de számomra már snassz volt. A sörnél valami különlegesebbet szerettem volna, és végül egy barátom javaslatára egy jobb minőségű whisky-t választottam.

Utána olvastam az interneten, és miközben felkínáltam nekik az italt, pár perc alatt előadtam minden tudásom az adott termékről. Sikerült őket elkápráztatni és elmondták, hogy milyen jó lenne, ha itt Magyarországon is lenne valaki, aki az ilyen különlegességekkel is foglalkozik – emlékezett vissza Dobos Dávid.

Fotós: Makovics Kornél

Így indult Dávid története, aki pár évvel később, már jóval több háttértudással felvértezve a budapesti éjszakában találkozott egy úriemberrel, akivel beszélgetésbe elegyedtek.

– Vicces, de ez is egy sorsdöntő találkozás volt, ugyanis a világ egyik legnagyobb whisky brand-jének (márkájának) a nagykövetével hozott össze a sors, akivel így sikerült beszélgetnem. Elmondtam neki, hogy én is ezzel szeretnék foglalkozni a jövőben, de látszott rajta, hogy már sokaktól hallotta ezt. Profin kezelte a helyzetet és megkért, hogy meséljek neki az egyik whiskey-ről. Meglepetésére sok mindent tudtam a kiválasztott szeszről és a beszélgetés végén odaadta a névjegykártyáját is, hogy a későbbiek folyamán nyugodtan keressem meg.

A sommelier nem sokkal később új munkája miatt visszaköltözött Szekszárdra, ahol az évek alatt hatalmas gyűjteményt halmozott fel, amiben igazi ritkaságok is helyet kaptak.

– Szeretem az egyedi dolgokat, pláne, ha whisky-ről van szó. Mára már elég sokan megismerték a nevem, és mivel mondhatjuk, hogy a szakmám igen ritka - bár iskolai végzettséget nem lehet hozzá szerezni - ezért országszerte hívnak kóstolók tartására. Egy-egy ilyen kóstoló alkalmával mindig megbeszéljük az adott társasággal, hogy kik ők, mit szeretnének, és nyilván ez alapján válogatok össze körülbelül nyolc-tíz féle italt, amit az est folyamán végigkóstolnak. A kóstolók alkalmával két centilitert szoktam felkínálni egy-egy whisky-ből, s mindig kérem őket, hogy az egyes kóstolások között sok vizet fogyasszanak a résztvevők. A kóstolásnak is megvannak a maga fortélyai.

A sommelier elmondta, egy-egy prémiumkategóriás terméknek igen változó és hosszantartó lehet a lecsengése. Ha igazán jó whisky-t szeretnénk vásárolni, sok mindenre érdemes ügyelni.

Fotós: Makovics Kornél

– A prémium kategóriás whiskyk nemcsak azért kiemelkedőek, mert díszdobozban és sokkal magasabb áron kaphatók. Azon felül, hogy ezek valamilyen különleges eljárással készülnek, több éven át érlelik őket hordóban. Az üveg talpának vastagsága és a díszes dugó is azt sugallják, hogy egy kuriózummal van dolgunk. Magyarországon négy whiskylepárló működik, ezek közül az egyik pont a megyénkben, Pörbölyön található. Itt például tokaji és szekszárdi kadarkaboros hordóban is érlelik a whiskyt, amitől egy igazán különleges zamatot kap a párlat.

Ma már a világ számos pontján készül whisky, nemcsak Amerikában és Skóciában, a távol keleten is egyre nagyobb rá a kereslet. Ahogy Dávid fogalmazott, a whisky jelenleg is reneszánszát éli. Gyűjteményében több százezer forintos darabok és különleges sorozatok is megtalálhatók, mint a limitált szériás Trónok Harca single malt-ok is.