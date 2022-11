Sokan kényszerűségből váltottak, mert nem volt rendes munkahelyük, és ha van a családban egy kis föld, akkor azzal érdemes foglalkozni, mondta az egyik Bogyiszlóról érkezett árus. Ő természetesen őrölt paprikát is kínált, sőt eltenni való almapaprikát is. Az ő hattagú családjában ketten dolgoznak munkahelyen, egy fiatal még tanul, a másik háromnak meg a saját föld ad munkát és egy kis megélhetést.

A szekszárdi piacon az árusok között több nyugdíjas is van, ők azt hozzák árulni, amiből éppen több termett. A tv-paprika kilójáért például volt, aki csak 650 forintot kért, lecsónak kiváló volt, ránézésre is. A gombatermesztők száma is megszaporodott, és egyre többen árulnak mézet is a saját készletükből. Most van a cékla ideje, mely nemcsak egy finom savanyúság az étkezéseknél, de egy vitaminban és ásványi anyagban igen gazdag zöldség, amelyet mi magunk is könnyedén termeszthetünk kertünkben. Különlegesen gazdag B-vitaminban, de van benne C-vitamin, magnézium és vas is.

Kevesen ismerik – bár egyre népszerűbb – a batátát, vagy más néven édesburgonyát. Köretként, sültek mellé ugyanúgy tálalható, mint a krumpli, de a batáta egészségesebb, több benne a vitamin. Van sárga és lila színű változata. Érdemes kipróbálni.

Dióbélből, mákból is volt kínálat, pedig dióból az idén is jóval kevesebb termett a vártnál. Ez az árán is megmutatkozik, 4000 forintért adták legutóbb kilóját. Gesztenyéből kevés a hazai, nem volt jó a termés, inkább olasz kapható a kereskedőknél, és szőlőből is inkább csak külföldit lehet már vásárolni.

Az egyik legolcsóbb és legízletesebb „vitaminbomba” a sütőtök (Fotó: Lang R.)

Az őszi és téli hónapokban az egyik legolcsóbb és legízletesebb „vitaminbomba” a sütőtök. A piacokon is lehet vásárolni belőle, sőt nagyon sok fajtát kínálnak az árusok. A megyében termesztettek közül a legtöbben a nagydobosi fajtát árusítják (alakja lapított gömb, héja szürke, húsa narancssárga), a kiszombori is népszerű a legízletesebb az orange. Kilóját háromszáz és ötszáz forint között kínálták szerdán a szekszárdi piacon.