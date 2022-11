A negyedik bodai datolyaszilva szedd-magad szüreten három napon át, november negyedikén, ötödikén és hatodikán, reggel 8-tól délután 4 óráig lehetőség nyílik a datolyaszilva szedésére és vásárlására a készlet erejéig. Az ültetvényre való belépés ingyenes, előzetes bejelentkezés ezen a három napon nem szükséges.

Aki saját maga szeretné a kosarát megtölteni, metszőollóval érkezzen. Az ezt követő időszakban is van lehetőség a gyümölcs szedésére, vásárlásra, de csak telefonos egyeztetést követően. Aki menet közben megéhezne vagy csak sétálna egy jót, november 5-én, szombaton a falu végén található Berkes Birtokon kézművesek és frissen készült babgulyás, várja az érdeklődőket.

A piacon, bevásárlóközpontokban valószínűleg már a legtöbben találkoztunk a datolyaszilvával, ám azok korábban nagyrészt Spanyolországból vagy a Távol-Keletről érkeztek Magyarországra. Néhány éve azonban megjelent a helyi termelésű gyümölcs is.

A nagyon egészséges, egyes helyeken gyógyszerként is számon tartott datolyaszilva kiváló minden légúti megbetegedés megelőzésére, köhögés, influenza, hörghurut, torokfájás, torokgyulladás ellen, de magas vastartalma miatt vérszegénység ellen is javallják, sok béta-karotint és C-vitamint tartalmaz. Ázsiában nagy hagyománya van az aszalásának is, de elsősorban mindenhol frissen, nyersen fogyasztják, meghámozva és cikkekre vágva, a puhább példányokat héjastul félbevágva és kiskanállal a héjból kikanalazva.