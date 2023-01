Az alapítvány az országban Mályvavirág Pontokat hozott létre, például Baranya vármegyében, Pécsett is. Gyöngyőrzőnek neveznek mindenkit, aki foglalkozik a méhnyakrákkal, a prevencióval, aki elmegy szűrésre, aki a humán papillomavírus (HPV)-megelőzés üzenetét továbbadja, és aki gyöngyből karkötőt fűz – hiszen a gyöngy e vírus elleni védekezés szimbóluma. Gyöngyőrzők azon orvosok, nőgyógyászok, onkológusok, daganatsebészek és további szakemberek is, akik nap mint nap felveszik a küzdelmet a méhnyakrák ellen. Az online kampányban őket is bemutatják, orvosi köpeny nélkül az alapítvány közösségi oldalán.

Az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héthez kapcsolódóan idén is elkészülnek majd a gyöngykarkötők. (Fotó: MW-archív)

Az országszerte elkészített gyöngy karkötőket eljuttatják a nőgyógyászati daganattal érintetteknek, azzal az üzenettel, hogy nincsenek egyedül.

Hazánkban minden évben ezernél is több méhnyakrákot diagnosztizálnak, több száz nő veszti életét a daganatos betegség miatt. A betegség rendszeres szűrővizsgálatokkal, védőoltással megelőzhető, korai stádiumban felfedezve jól kezelhető.

Tóth Icó, a Mályvavirág alapítvány elnöke arról tájékoztatott, hogy a vírus a méhnyakrák mellett számos további daganatos betegséget is okozhat. El kell tehát járni szűrésre, meg kell fontolni a HPV elleni védőoltást, beszélni kell a HPV-ről.

A hazai és nemzetközi platformon is azért dolgoznak, hogy elősegítsék az Egészségügyi Világszervezet (WHO) célkitűzésének megvalósulását: a méhnyakrák teljesen tűnjön el a Föld színéről.