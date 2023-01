Bár a lakberendezésben hódít a minimalizmus, valamint a loft stílus, amely egyaránt a letisztultságot és az egyszerűséget közvetíti, nem kell lemondani a színes kiegészítőkről még akkor sem, ha szeretjük követni a trendeket. Éppen ez a bútorok, falak és burkolatok által megteremtett harmónia az, amely lehetővé teszi, hogy a kiegészítőket tekintve nyugodtan játszunk a színekkel, ha egy kis egyediséget csempésznénk a ház falai közé. Az egyik legjobb lehetőség erre, ha színes szőnyegeket szerzünk be egy-egy helyiségbe, amelynek több előnye is akad. Egyrészt, ha a megfelelő körültekintéssel választjuk ki az új szőnyegünket, igazán stílusossá tehetjük vele az egész szobát. Másrészt a sokszínű, erősebb árnyalatokban pompázó szőnyegek a tisztítást is megkönnyítik, hiszen kevésbé kényesek a külső környezet hatásaira.

Mire figyeljünk, ha színes szőnyeget választunk?

A szőnyeg általában nem az első eleme a lakberendezésnek, kiválasztása a bútorok után történik, éppen ezért sok minden meghatározza, hogy melyik darab mellett tesszük le végül a voskunkat. A szőnyeget nemcsak dekorálásra vagy szigetelésre, de térelválasztásra vagy egyes térbeli funkciók kijelölésére is használhatjuk. Nézzük, milyen praktikákat érdemes betartani, ha színes szőnyeget választunk.

Fontos a harmónia

Ha egy színes darabra esik a választásunk, akkor is ügyeljünk a berendezéssel, falak színével való harmóniára. Különösen kellemes a látvány, ha a bútorok körében domináló egyszerű színből egy-egy visszaköszön a szőnyegen is. Emellett tanácsos olyan apróbb dekorációs elemeket választani, amelyek a szőnyegünk egy erősebb árnyalatával egyeznek. Ebből azonban jó, ha egyetlen domináns színt jelölünk ki, és a polcokon lévő kiegészítőben, esetleg a lámpabúrákban, párnákban adunk teret arra, hogy visszatérjen ez az élénkebb árnyalat.

Rejtsük el a színben eltérő tárgyakat

Amennyiben nem kiegészítőkről van szó, hanem olyan használati tárgyakról, amelyek nem illenek az új színes szőnyegünkhöz, nem kell elkeserednünk! Praktikus megoldás tárolókat beszerezni, és abban elrejteni azokat az eszközöket, tárgyakat, amelyek megtörnék a harmóniát a szobában.

Az anyag is számít

A látványt nemcsak a színek, de az anyagok is meghatározzák, ezért ha stílusos szobabelsőt szeretnénk, ügyeljünk arra, hogy a színes szőnyegünk milyen anyagból készült, mennyire harmonizál a bútorokkal, burkolattal. Napjainkban különösen divatosak a bolyhos felületű szőnyegek, ezeket inkább igazán letisztult, minimalista stílusban berendezett helyiségekben használjuk. Ma már az étkezőben, konyhában is gyakori a szőnyeg, ezekben a terekben szintén választhatunk színes szőnyegeket, de érdemesebb a rövidebb szálú darabok mellett dönteni a könnyebb tisztíthatóság miatt.

Optikai hatások

A színesnek is több változata lehet: ezért mindenképpen tanácsos figyelembe venni, hogy a különböző árnyalatok hogyan hatnak a térre. Tartsuk szem előtt, hogy a világos színek optikailag növelik, míg a sötét árnyalatok szűkítik a teret!

Ne a divat legyen a fő szempont!

Bár jó tisztában lenni az aktuális trendekkel és végigbogarászni a lakberendezéssel foglalkozó közösségi oldalak ihletet adó képeit, ne azért döntsünk bármilyen megoldás mellett az otthonunkban, mert az éppen népszerűnek tűnik. Fontos, hogy saját magunkra alakítsunk az ellesett trükköket, és hozzánk, valamint a lakáshoz illően építsük be azokat a saját életterünkbe.

Válasszunk színes szőnyegeket, ha valóban szeretjük az egyedi, szemet odavonzó, merészebb megoldásokat, de tartsuk szem előtt a harmóniát is. Ha a fenti javaslatokat megszívleljük, nem fogunk csalódni a látványban és a színes szőnyegünk a lakás egyik legkülönlegesebb éke lesz.