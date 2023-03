Március hatodikán az Inezek, Leonórák ünneplik névnapjukat, de olvasóink ezen a napon köszönthetik fel még Felícia, Fridolin, Gotlib, Ilona, Koletta, Koriolán, Perpétua, Elvira, Nóra, Agnéta, Ágnes nevű ismerőseiket is.

Inez eredete: az Ágnes spanyol formája. Inez jelentése: Az Inez név olyan személyiség kialakulását támogatja, akit belső ereje arra késztet, hogy mindent hatalmas erővel csináljon, aminek nekivág. Igyekszik segíteni minden rászorulón, ugyanakkor nehezen valósítja meg álmait, mert nyughatatlan természete nem engedi, hogy a célra koncentráljon, inkább a pillanat uralja. Másokhoz való viszonyulása elég szélsőséges formákat ölthet: van akivel nagyon kedves és figyelmes, másokkal viszont intoleráns, türelmetlen.

Leonóra eredete: az Elenonóra önállósult becézője. Leonóra jelentése: A Leonóra név, örömöt hoz viselőinek, az emberekkel való munkában. Jó az önkifejezésük, emberszeretők, okosak és törekvők. Bármibe is kezdenek, fontos számukra, hogy pontos, jó munkát végezzenek. Becsülik a minőséget. Határozott elképzeléseik vannak arról, hogy mit is szeretnének, de nem mindig hajlandóak befektetni a kellő menyiségű munkát. A jólét látszatának fenntartásáért sok mindenre képesek, akkor is költenek, amikor nem feltétlenül lenne szükség rá. Szeretik azt a benyomást kelteni másokban, hogy mindennek az urai.

Boldog névnapot kívánunk e nevek viselőinek!