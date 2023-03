Jegyzet 1 órája

Életeken át

Mindig is érdekelt a reinkarnáció, érdekes belegondolni, hogy lehetséges, hogy valaki többször is újjászülessen. Nyilván ez is egy olyan dolog, ami bizonyos emberekből ambivalens érzéseket vált ki, de ha egy kicsit nyíltabban állunk a témához érdekes esetekről olvashatunk.

Farkas Eszter

Többször belefutottam már olyan sztorikba, hogy egy kisgyermek a szüleinek az előző életéről kezdett beszélni, ami lássuk be, azért eléggé ijesztő lehet. Jó magam legalábbis biztosan sokkot kaptam volna, ha az óvodáskorú gyermekem arról számol be miket csinált az előző életében. Állítólag ugyanis a legtöbb kisgyermek főleg életének első pár évében áll elő a farbával - nem az az első élete, amit most él. Jim B. Tucker gyermek-, parapszichológusról már többször is hallhattak a reinkarnálódás kapcsán. Olyan gyermekeket vizsgál, akikről azt állítják, hogy emlékeznek előző életükre. Erről könyvet is írt, amiben kutatásait foglalja össze. A Vissza az életbe című könyvben, főként a gyerekek emlékképeiről olvashatunk, hogy hogyan reagáltak ezekre a szüleik és hogyan kutatták a kicsik előző életeit a családok a szerző segítségével. Ezek az esetleírások rendkívül meggyőző bizonyítékokkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy néhányaknak valóban vannak emlékei az előző életükről. Egy kisfiú például egy 1930-ban készült képen mutatta meg magát és mesélt el mindent a képen látható férfiról, ami mint később kiderült valós volt. Úgy gondolom ez egyszerre lenyűgöző és hátborzongató is.

