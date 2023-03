Jó tudni a leanderről A leander egy kúszónövény, amelynek tudományos neve Nerium oleander. Természetes élőhelye Európa és Ázsia, de sok más kontinensen is termesztik dísznövényként. A leander szép virágai miatt népszerű, amelyek általában fehérek vagy rózsaszínűek, és kellemes illatuk van. Azonban fontos megjegyezni, hogy a leander mérgező növény. Az összes része, beleértve a leveleket, a szárakat és a virágokat is, tartalmaznak káros vegyületeket, amelyek emberi fogyasztásra nem alkalmasak. Ha lenyeljük a növény bármely részét, az komoly egészségkárosodást okozhat. A leander a görög mitológiában is szerepel, ahol Leander nevű ifjú, minden éjszaka átúszott a Bozporuszon, hogy meglátogassa szerelmét, Hero-t. A történet tragikus véget ért, amikor a vihar eloltotta a nő fáklyáját, és Leander belefulladt a tengerbe. Összességében a leander szép, de mérgező növény, amely fontos szerepet játszik a mitológiában és a dísznövény-kertészetben.