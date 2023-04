A leandert alaposan meg kell metszeni a tavaszi szezonváltáskor, mondta Horváth Péter szekszárdi kertész. És amikor ezt a műveletet végrehajtjuk, nem szabad szívbajosnak lennünk. Az ember hajlamos arra, hogy az évek során nagy nehezen megnőtt erősebb vesszőket sajnálja eltávolítani, de ez nem jó gondolkodás. A leandernek évről évre szüksége van felfrissülésre. A télen megnyúlt ágak amúgy is gyengék, sokszor kórokozóktól, élősködőktől fertőzöttek: igazán nem veszteség ezektől megválni. Arról nem is beszélve, hogy a tavaszi nagy visszametszés alkalmával formázhatjuk is a lombkoronát.

Európa déli részén, Olaszországban, Görögországban, Cipruson, de Bulgáriában is rengeteg leandert gondoznak, és nem sokat bíbelődnek metszőollóval. Nemes egyszerűséggel egy motoros fűrésszel minden előző évi lombozattól megszabadítják a növényt. Ennek ellenére tele vannak virágokkal az ágaik.

A leandert szeretni és dédelgetni kell, ahhoz, hogy a mi klímánkon szépen fejlődjön. A mediterrán cserje meleghez és napsütéshez szokott, ezért mindenképpen fagymentes helyen kell telelteni. Mostanra viszont talán az utolsó durva mínuszokon is túl vagyunk, így elérkezett az idő arra, hogy kitelepítsük a szabadba cserepestől a töveket.

A visszavágással egyidőben szedjük le az elszáradt leveleket, vágjuk le az elhalt, száraz ágakat. Ezzel a módszerrel biztosan bokrosodni fog a növény és nyáron pompás virágokat hoz majd.

Miután megszabadultunk a kezelhetetlenül nagy és csúnya lombozattól, vizsgáljuk meg a leandert alulról is. Ez a cserje nagyon tápanyagigényes, tavaszra teljesen kiélheti cserepéből a földet. Így célszerű átültetni a növényt, ha nem is minden évben, de legalább kétévente. Átültetéskor morzsoljuk le gyökereiről az elhasznált földet.

Sok esetben sajnos kártevők is elszaporodnak benne – gyakran atkák -, ezektől ilyen módon praktikusan megszabadíthatjuk a leandert. A friss földdel rengeteg tápanyagot kap a növény, mely megint csak robbanásszerű fejlődésre ösztönzi.

A leander meghálája, ha nyáron rendszeresen kap tápoldatot és ha mindig kellőképpen nedves a földje.