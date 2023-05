Erről a különleges, az olajnak köszönhetően dúsgazdag világról is megoszt érdekes információkat a vele készített beszélgetésben. Elmondja, hogy emberi szempontból mi az alapvető különbség ezen arab államszövetség és Európa – benne Magyarország – között. Részletezi lakhatási, ellátási körülményeit, valamint kitér arra is, hogy a helybeliek miért nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy egy csinos magyar lányon felejtsék tekintetüket.

Szösz Letíciával beszélgetett Szeri Árpád szerkesztő. Fotó: TEOL

Első kézből számol be legutóbbi sivatagi versenyéről, a távlovas világbajnokságról, amikor is honfitársa hátasával együtt felborult az elhagyatott terepen. Szösz Letícia, sportszerűségből jelesre vizsgázva, társaival együtt a helyszínen maradt, míg meg nem érkezett a szakavatott segítség. Tette ezt annak ellenére, hogy tudta jól: a kényszerű megálló miatt búcsút mondhat nemcsak saját, jó eredményének, hanem a magyar csapat bronznak is.

Ez azonban nem szegte kedvét, készül a következő, kiemelkedő nemzetközi megmérettetésre. Csak úgy mellékesen, az Emírségekben zajló elfoglaltsága közepette a Pécsi Tudományegyetemen megszerezte a közgazdász diplomát is.

