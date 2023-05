Kiváló sportolókról már számos hollywoodi kasszasikert láthattunk, de végre a magyar sportélet nagyjairól is készült egy kiváló dokumentumfilm. A 2000-es évek magyar vízilabda-válogatottja olyan legendás csapat, amely az évek során számos sikert ért el a nemzetközi színtéren. Nem túlzás azt állítani, hogy a világ egyik legjobb vízilabda-nemzedéke, és büszkék lehetünk rájuk, hogy ők képviselték hazánkat a világ számos pontján, a nívósabbnál nívósabb versenyeken. Nem véletlen hát, hogy végre az ő sikereiket is megfilmesítették.

A magyar vízilabda-válogatott 1920 óta számos olimpiai és világbajnoki címet szerzett a sportágban, valamint több Európa-bajnokságot is megnyert. A magyar válogatottban számos legendás játékos játszott az évek során, akik emlékezetes pillanatokat hoztak a magyar vízilabda rajongóinak. Mindenképp meg kell említeni Kárpáti Györgyöt, aki hat olimpiai aranyérmével és hat világbajnoki címével a magyar vízilabdázás egyik legnagyobb alakja, vagy Benedek Tibort, aki olimpiai bajnokként és világbajnokként is bizonyította tehetségét, és aki a filmben is központi figura. A nemzet aranyaiban Kemény Dénes csapata nemcsak rendkívüli tehetségét mutatja be, de egészen elkápráztatja a nézőket a tagok karaktereivel.

A nemzet aranyai, Agóra Mozi, május 4–6., 17 óra