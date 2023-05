A Magyar Közút korábban többször is eredményes szemétgyűjtési akciót szervezett, most pedig egy teljes hetet jelölt meg legújabb szemétgyűjtési kampányára. A június 12-ei héten így nemcsak saját mérnökségi és irodai dolgozóik gyűjtik majd az illegálisan kidobott út menti szemetet országszerte, hanem június 4-ig önkéntesek csatlakozását is várják a szervezők a június 12-16. közötti időszakot felölelő akcióra.

Az önkéntesek csatlakozását június 4., vasárnap éjfélig várják a szervezők, jelentkezni kizárólag online, a következő linken keresztül lehet: https://internet.kozut.hu/szemetszedes/. A társaság minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosít kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat, valamint gondoskodik az összegyűjtött illegális hulladék maradéktalan elszállításáról is. Fontos megjegyezni, hogy az akcióhoz csatlakozni csak a Magyar Közút által üzemeltett országos utak menti területeken lehetséges, a szakemberek kizárólag ezeken a szakaszokon tudják biztosítani a szükséges felszereléseket a résztvevők számára.

Az országos közutak menti szemétszedéshez a cég a lehetséges mértékig szakmai felügyelettel is hozzájárul, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.