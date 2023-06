Mindegy, hogy hova megyünk és hogyan, fontos pár szabályt betartani az egészségünk érdekében. Lehetőség szerint érdemes elkerülni a napot és akkor kimenni a szabadba, amikor nem a legnagyobb a hőség.

Amennyiben mégis fontos dolgunk van, akkor vagy tervezzük sétánkat tizenegy óra előtt, vagy tizenöt óra után, ha pedig ez nem lehetséges, válasszunk olyan útvonalat, ahol főként árnyékban lehetünk. Akár három-négy fokkal is hűvösebb lehet a fák alatt, ami olykor életmentő is lehet.

Ez is bizonyítja, hogy már egy fa ültetése is jelentőséggel bír, nemcsak a látképet javítják és a levegőt tisztítják, a várost is hűtik.