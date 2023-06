A felmérések azt bizonyítják, a párok többsége egy idő után nehezen viseli, ha kedvesének kialakult baráti kapcsolata, időigényes hobbija vagy olyan munkája van, amit szívvel-lélekkel végez.

Nem is beszélve az anyagi ráfordítást is igénylő szenvedélyekről. Például motorozás egy márkás járművel, sárkányrepülőzés saját kis géppel vagy lovaglás saját lovon. Ez utóbbihoz lovarda és tréner is kellene. De problémát okozhat az is, ha az egyik fél szeret kirándulni, hegyet mászni, a másik meg inkább a tévé előtt üldögélne.

Kérdés, mit bír ki egy kapcsolat. Az biztos, állandósuló vitákkal, veszekedésekkel nem lehet a sokadik házassági évfordulót is megünnepelni. Bizonyos helyzetekben sokat segít, ha humorral közelítjük meg a problémát. Ezt ismerte fel az a férj is, aki évek óta nagyon vágyott egy saját hajóra. Mivel a felesége hallani sem akart ekkora kiadásról, sok-sok vita után a férj felajánlotta a következő lehetőséget.

– Kössünk kompromisszumot, drágám, ha megvehetem a hajót, te adhatsz neki nevet.

Az asszony kicsit gondolkodott, végül beleegyezett. A férfi megvette a hajót, és rábízta feleségére, hogy fesse rá a nevet, amit ő választott.

Másnap a férj kiment a kikötőbe, és meglepődve olvasta a hajón az új elnevezést: „Eladó”.