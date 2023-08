A leendő baba ellátásával, gondozásával kapcsolatban ne vegyünk felesleges dolgokat, gondoljuk át, mit mivel lehet helyettesíteni. Például felesleges egy cumisüveg fertőtlenítő készülék, hiszen le is lehet forrázni az üveget, ami ugyanúgy fertőtlenít. Olyan dolgok esetében, melyeket csak néhány hónapig használunk, felesleges újat venni, használtan olcsóbban juthatunk hozzá ezekhez a jó minőségű eszközökhöz, készülékekhez, kismama és babaruhákhoz.

Ahogy az esküvőn van nászajándék lista, babavárásnál is érdemes egy listát készíteni és megosztani a családdal, barátokkal, így elkerülhetjük, hogy öt babanaplót kapjunk ajándékba. Semleges színű babakocsit, ruhákat szerezzünk be, így, ha a következő gyermekünk más nemű lesz, akkor is tudjuk használni vagy gyorsabban találunk rájuk vevőt. A kevesebb itt is több, azaz elég kevesebb játékot venni, és nem mindegyiket egyszerre odaadni a gyereknek, hanem cserélgetve használni, így minden alkalommal újdonságként tekint rá. A játékokat akár egymás között is lehet cserélgetni a családok között.

Amin viszont nem szabad spórolni, az a saját és kisbabánk egészsége. Egy esetleges betegség vagy rizikófaktor felfedezése lehetőséget ad arra, hogy a család időben reagáljon, végiggondolja az esetleges lehetőségeket és minden szempontból felkészüljön. Már a fogantatás előtt érdemes az egészségügyi alkalmasság felmérésére nőgyógyászati vizsgálatot, rákszűrést, cytológiai vizsgálatot csináltatni, illetve célzott vér- és vizeletvizsgálattal jó előre kiszűrni, hogy esetleg fennállnak-e a várandósságot veszélyeztető és a fogantatást nehezítő egészségügyi problémák.

A tervezett fogamzás előtt három hónappal legcélszerűbb megkezdeni a magzatvédő vitaminok szedését, hiszen kutatások szerint a veleszületett rendellenességek egyharmada védhető ki a folsavtartalmú multivitaminokkal. A 12. hétig mindenképpen, de mai ismereteink szerint a várandósság teljes időtartamában javasolt a magzatvédő vitamin szedése, ugyanis így a koraszülés kockázata is csökkenthető.

Harminchét éves kor után kötelező genetikai tanácsadáson részt venni, és ezt a konzultációt is érdemes már a felkészülés időszakában megtartani. Szakemberek a genetikai tanácsadást azonban már 37 éves kor előtt is javasolják, hiszen az itt kapott információk birtokában sok bizonytalanságot ki tud zárni a leendő anyuka, és kevésbé aggódik a kockázatok miatt.

Érdemes a legkorszerűbb vizsgálatokat választani, hiszen az orvostudomány olyan rohamosan fejlődik, hogy két terhesség között is megjelenhetnek új eljárások, ezért nem érdemes csak a korábbi vizsgálatokat igénybe venni, ha vannak már jóval modernebb lehetőségek. Nem mindegy például, hogy a kötelező ultrahang vizsgálatot milyen készüléken végzik, a legkorszerűbb gépek nagy felbontású, részletgazdag képei különleges élményt nyújtanak a kismamáknak, és nagyobb pontossággal, más ultrahang gépekhez képest akár már hat héttel korábban segítik kiszűrni az esetleges rendellenességeket is.

A kötelező ultrahang vizsgálatokon túl ma már számos egyéb vizsgálati módszer áll rendelkezésre, mellyel a kockázatokat, esetleges rendellenességeket kiszűrhetjük akár fogantatás előtt akár utána. Az ország különböző pontjain működő magzati genetikai központokban egyszerű vérvétellel többféle genetikai vizsgálatot elvégeznek, melynek eredménye részletes információt ad, így csökkenti a kismamában lévő bizonytalanságot és segít döntéseket hozni. Szerencsére folyamatosan nő a tudatos gyermekvállalás, és minden ötödik kismama igénybe veszi ezeket a genetikai szűréseket, így biztosítva a nyugodt babavállalást.

Az egyik Ilyen vizsgálat az ORIGIN hordozóság szűrés, amely azt elemzi, hogy a szülőknek van-e rejtett genetikai rendellenessége és ha igen, milyen betegségek „hordozói” anélkül, hogy tudnának róla, de gyermekükben kialakulhat a betegség, például az SMA vagy a cisztikus fibrózis.

A másik vizsgálat típus az anyai vérben keringő magzati DNS-t analizáló korszerű szűrések, melyek már a várandósság 9. hététől közel 100 százalékos biztonsággal képesek kimutatni a fogantatáskor keletkező genetikai rendellenességeket. Az anyai életkorhoz köthető genetikai rendellenességeket, mint például a Down-szindróma, Edwards-szindróma, Patau-szindróma a PrenaGenetics szűréssel lehet kimutatni, míg az apai életkor előrehaladtával gyakrabban előforduló, egy génhez köthető, újonnan kialakuló genetikai betegségeket a MONOGEN teszt vizsgálja.

A PrenaGenetics alkalmas akár a magzat teljes kromoszóma állományának vizsgálatára is, amennyiben a szülők szeretnék tudni a baba nemét, ez a szűrés azt is megállapítja jóval korábban, mint az ultrahang vizsgálat, már a 12. héten. A családalapítás vagy a család bővülése örömmel és izgalmakkal teli időszak, ugyanakkor felelősségteljes döntéseket igényel. Hazánkban ma már minden ötödik kismama tudja, hogy fontos a rendelkezésre álló legkorszerűbb vizsgálatokat igénybe venni, és a genetikai vizsgálatokon nem szabad spórolni. Évente közel húszezer kismama biztosan nem tévedhet…