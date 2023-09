– Valóban hozta korábbi, remek formáját a társaság, maximálisan elégedett vagyok a teljesítményükkel – adott értékelést Bánki Ede, a Spurkerék elnöke. – Miután tavaly is bemutatkoztunk Győrben, a helyi, agyagos pályát ismerjük, nagyra értékeljük jó tempójú, technikás mivoltát.

Riválisaink is kihasználták a pálya adta lehetőségeket, már csak ezért is az utolsó döntő futamig végig nyílt volt a verseny kimenetele. Ami bennünket illet, mindig hangsúlyozom, hogy mi nemcsak csapat, hanem összetartó közösség is vagyunk. Ebből is meríthetünk olyan többletet, ami hozzájárul a sikerekhez.

Eredmények:

Nitro Buggy: 1. Bajusz Junior Zsolt (PÉMK), 2. Csekő Gergely (SMSE), 3. Bánki Dávid Ede (SMSE). E-Buggy Pro: 1. Putzer Alex (SMSE), 2. Eszenyi András (SMSE), 3. Kinhirt Botond (SMSE). E-Buggy Stock: 1. Kiss Márk (RCOR), 2. Kálmánczi Balázs (PÉMK), 3. Kisgyörgy Zsolt (PÉMK). Junior Buggy: 1. Varga Kinga (Homokbödöge SK), 2. Kiss Máté (RCOR), 3. Csötönyi Gábor Adrián (SMSE). Short Course Truck: 1. Putzer Alex (SMSE), 2. Fazekas Tamás (SMSE). 3. Szabó Ádám (Homokbödöge SK).