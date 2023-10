Vannak filmek, amiket az ember évről évre elővesz és megnéz, ilyen számomra az Alkonyat-sorozat is. Ez a saga nagyon megosztó. Vannak, akik imádják és vannak, akik utálják, átmenet biztosan nincs. Persze itt is adaptációról beszélünk, de úgy gondolom a könyv és a film is kiváló kikapcsolódási lehetőséget kínál.

A Napfogyatkozás könyvbeli befejezése szerint Jacob elszökik, miután megkapta a meghívót Bella és Edward esküvőjére, amely a film ezen részéből kimaradt, a Hajnalhasadás viszont itt kezdődik el. Szerencsére az első rész nem kapkodja el a könyv fontos pillanatait. Az esküvőre való felkészülés, maga az esküvő , a nászút és minden, ami a terhességgel kapcsolatos a filmben szépen kibontakozik, ezekre a részekre koncentrálnak a leginkább. Ennek ellenére mégis van néhány dolog, ami kimaradt, és ami néhány rajongót felzaklathat.

A szülést elég részletesen és véresen mutatja be a film, talán kicsit véresebben is a kelleténél. Sok kritikus szerint ebben az egy részben több vér folyik, mint a megelőző részekben összesen. Ez mindenképp egy intenzív érzelmekkel teli jelenet, amit a rendező jól megragadott. Nyilvánvaló, hogy egy félig ember, félig vámpír utódot szülni nem fáklyás menet, de igen durva látni a filmben, ahogy Bella csontjai is eltörnek, köszönhetően annak, hogy az ivadék belülről töri össze. Összességében nem maradnak el ebből a részből sem a romantikus jelenetek, azonban az érzelmek széles skálája miatt, inkább a drámát mondanám a fő csapásvonalnak.

