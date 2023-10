A péntek 13-ával kapcsolatos babonák XX. századi terjedésében nagy szerepet játszott a sajtó, amely lehetőséget látott a hiedelmek széles körű megismertetésében. Nincs ez másképp napjainkban sem, és erre erősít most rá a Teol.hu is.

Ahogy arra a Múltkor történelmi magazin internetes felületén is kitérnek, a péntek 13. hagyományai régre nyúlnak vissza, hiszen mind a tizenhármas szám, mind a péntek saját jogukon is balszerencsésnek számítottak már a korai időktől kezdve, de csak a huszadik században alakult ki és erősödött meg a nap babonás jellege. Mint ismert, Krisztust pénteken feszítették keresztre, ezért ez a nap már az Újszövetségben is baljós színezetet kapott.

S míg a tizenkettes szám az európai hagyomány fontos része, és a kereszténységben nyerte el igazán a jelentőségét azáltal, hogy Krisztusnak tizenkét tanítványa volt, így a középkori keresztény művészet kedvelt számjegye lett. Ám az azt követő tizenhármas szerencsétlennek számít, mert az utolsó vacsorán is tizenhárman vettek részt.

A tizenhármas számhoz kapcsolódó negatív személet olyannyira a nyugati kultúra része lett, hogy a szállodák nagy részében nincs 13-as szoba, nagyobb épületeknél 13. emelet. Az elővigyázatosság már csak azért is célszerű, mert sokan annyira félnek a tizenhármas számtól, hogy külön neve is van a fóbiájuknak: ez a triszkaidekafóbia.

A Szerencsjáték Zrt. még 2016-ban készíttetett egy reprezentatív felmérést a magyarok szerencséhez, balszerencséhez és a babonákhoz fűződő viszonyáról. A megkérdezett 1500 ember kétharmada vallotta magát babonásnak, tíz magyarból csupán három nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem hisz a babonákban. Az is kiderült, hogy a szerencsétlenséget hozó babonák közül a péntek tizenharmadikában hisznek leginkább a magyarok, tíz megkérdezettből mindössze négy gondolta úgy, hogy ez a nap egyáltalán nem számít balszerencsésnek.

Az Allianz Hungária Zrt. kutatása pedig arra világított rá, hogy valóban több káresemény történik péntek 13-án, mint a többi napon. Ehhez az elmúlt 15 év statisztikáját böngészték át, és az tűnt ki, hogy mind a gépjárművek, mind a lakások esetében átlagosan több kár történt a 13-ára eső, mint az átlagos péntekeken, és az összes többi nappal összevetve is kiemelkedő a péntek 13-i károk száma.