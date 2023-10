Az internetes csalások már szinte mindennaposak. Magyarországon ezek az átverések naponta hetvenötmillió forintos kárt jelentenek.

– Sajnos a netes csalások már nemcsak arról szólnak, hogy kapunk egy e-mailt, amelyben a banki adatainkat kérik el a csalók – emelte ki dr. Baracsi Katalin, internetjogász.

– Az átverős e-maileknek már egy teljesen új fajtája is megjelent, már sokkal rafináltabbak az átverők. A felhasználóknak például azt írják, hogy tudomásukra jutott, hogy felnőtt tartalmat néztek, és ha nem szeretnék, hogy ezt a főnökük tudomására hozzák, akkor utaljanak egy bizonyos összeget egy bankszámlára. A legszomorúbb és ijesztőbb pedig az, hogy most már a mesterséges intelligenciát (AI) is segítségül hívják, hiszen megjelentek a hangmanipuláción alapuló csalások is.

Az unokázós csalásnak egy teljesen új formája is megjelent, ahol az AI segítségével könnyen hozzá jutnak a csalók az unoka hangjához az internetről, és így hívják fel annak nevében a nagyszülőket segítséget kérve.

– Az ilyen mélységű csalásoknál mindig elmondjuk, hogy a felhasználók ne kattintsanak ismeretlen linkre. Ha valahol sürgetnek, hogy azonnal küldjük az adatainkat, például egy átutaláshoz, akkor az mind-mind átverés lesz. Nem győzzük hangsúlyozni, ha kapunk egy e-mailt, gondoljuk inkább át, hogy mi az, ne automatikusan klikkeljünk.

Az AI pedig egy teljesen új lehetőség a digitális átverések világában. Interneten található videóból, de akár egy húsz másodperces telefonbeszélgetésből is el tudják már lopni egy szerettünk hangját, és ezzel verhetnek át minket. Ezért is nagyon fontos, hogy vigyázzunk arra, hogy a közösségi médiában kivel, hogyan és milyen tartalmakat osztunk meg. Érdemes a gyermekünkkel, unokánkkal egy biztonsági jelszót megbeszélni, amihez nyilván a mesterséges intelligencia nem férhet hozzá, hiszen szóban beszéltük azt meg korábban. Erre kérdezzünk nyugodtan vissza az adott szituációban, így tudni fogjuk, hogy átverésről van-e szó.

Az előbb felsoroltak pedig nem csak a szenior korosztálynak jelentenek problémát. A csalók már annyira profik, hogy egy hivatalos hatóságot is gond nélkül lemásolnak. A leggyakrabban hazánkban a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) nevében küldenek e-mailt az állampolgároknak, miszerint egy nagyobb adóvisszatérítést szeretnének számukra átutalni.

– Jobban átgondolva a dolgokat, a NAV nyilván nem a magán e-mail címemre küldi ezeket az információkat, hiszen vagy ügyfélkapun keresztül, vagy nyomtatott levél formájában keresnek meg mindenkit.

Szekszárdon a szeptember végi Gaming Expo kerekasztalbeszélgetésén is részt vett dr. Baracsi Katalin, ahol dr. Varga Istvánnal, a PTE KPVK kari e-sport koordinátorával a digitális biztonságról is beszélgettek. Harmadik osztálytól már az iskolákban is van digitális kultúra, tehát a gyerekek az életkoruknak megfelelően tanulhatnak a digitális világról.

– Az október több szempontból is jó időszak a számomra, hiszen országosan egyre több szakmai verseny és program kapcsolódik a kiberhónaphoz. Többek között a kódolás hetét is ekkor szervezik meg. Ebben a két hétben az a cél, hogy minél többen kipróbálhassák a programozás alapjait, bepillantást nyerhessenek a programozók munkájába és abba, hogyan hat a digitalizáció a mindennapi életünkre.

Természetesen ebben az időszakban nemcsak a diákokat, de a pedagógusokat is megszólítják pályázatokkal, versenyekkel és különböző kampányokkal is. – Szerveztem egy ingyenes könyvklubot direkt szülőknek, ahol minden hónapban egy könyvet dolgozunk fel. Az e havi olvasmány Jim Taylor A digitális nemzedék nevelése című munkája. Kiemeltem, ahogy a szerző is tette, hogy igenis a szülőknek kell változtatni. A technológia fejlődik az egész világon, és fontos, hogy a gyerekeinket biztonságban tudjuk. A következő könyv novemberben egy egészen exkluzív írás lesz, hiszen a magyarországi közvetlen kiadás után máris az elsők között vehetjük majd kezünkbe Gary Chapman Képernyő függő gyerekek című kiadványát.

Október 10-e a mentális egészség világnapja, ezért dr. Baracsi Katalin kiemelte, nagyon fontos, hogy milyen egyensúlyt tudunk teremteni az online és offline világ között, ami szintén nem csak a gyerekeket érinti.

– 2012. október 10-én egy család élete örökre megváltozott, amikor a 15 éves Amanda Todd a sorozatos internetes zaklatások hatására véget vetett életének. Október 10-én a világ számos pontján rá és mindazokra emlékeznek, akik az internetes bántalmazás áldozatai. Ne hagyjuk, hogy bárki életét megkeserítsék a bántalmazók! A legapróbb jelre, jelzésre is figyeljünk oda, vegyük azt komolyan. Készítsünk képernyőfotót, tegyünk feljelentést a rendőrségen, jelentsük be a zaklatót az adott internetes oldalon is és segítsük azt, akinek erre szüksége van! A cyberbullying bűncselekmény hazánkban és a világ számos pontján is.

Minden tizennegyedik életévét betöltött személy büntethetővé válik, és az internetes zaklatás bűncselekmény, melynek kiemelt jelentősége van. Ha például adott egy profil feltörése, akkor kérjünk segítséget barátainktól, ismerőseinktől, hogy jelentsék az álprofilt.

Két internetes oldal is segítségünkre lehet: a www.biztonsagosinternet.hu és a www.nmhh.hu/internethotline oldalak.

– Egyértelmű jel lehet, ha a gyerek nem akar iskolába menni, fizikai sérülései vannak. Ilyen esetekben már érdemes pszichológus segítségét is kérni.