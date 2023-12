Valószínűleg, ha egy földönkívüli érkezne a Földre, és tanulmányozna minket, embereket, gyorsan ráébredne, hogy kulturális, biológiai, hormonális és sok egyéb más mellett szociális szerepeink között is hatalmas szakadék feszül, hogy a nők és férfiak bére közti több mint tízszázalékos eltérést már ne is említsük itt Európában.

Nemrég kezdtem el olvasni dr. Marianne J. Legato könyvét, aki tudományosan vizsgálja a nemek közt feszülő határvonalat. A szerző célja egyértelműen az, hogy tisztázza, a férfiak és a nők agya nemcsak szerkezetileg, de bizony kémiailag is különbözik, amely megmutatkozik a gondolkodás, a beszéd, a világ észlelésének alapvető eltérései között is, mely gyakran félreértéseket is okoz közöttük.

Természetesen törekednünk kell arra, hogy megértsük egymást, amihez az asszertivitás elengedhetetlen. Tehát nemcsak a saját, hanem a másik érdekeit is figyelembe kell vennünk. Bár nem egyszerű, jó hír, hogy tanulható, amivel sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg magunkat a jövőre nézve.

Visszatérve a különbségekre, míg a nők egy egyhetes utazás előtt mindenre gondolnak, és nemcsak a bőröndjüket, de még legalább két pakkot telepakolnak gyógyszerekkel, ruhákkal és egy kisebb túlélőkészlettel, addig egy férfi – tisztelet a kivételnek – legtöbbször beéri egy kézitáskányi ruhával is. Viszont, ha csak ennyi lenne az eltérés, azzal még talán ki tudnánk egyezni.