Ilyenkor nyugodtan át lehet gondolni, hogy az előző évben milyen technikák váltak be, és melyek voltak, amelyek nem működtek. Most még van idő megtervezni, hogyan osztanánk fel a kertet, de most szerezhetjük be a szükséges vetőmagokat is, illetve tehetjük rendbe a szerszámainkat és eszközeinket. Az agrarszektor.hu segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb feladatokat.

Mihez kezdjünk a karácsonyfával?

Sokan a hagyományok szerint január 6-án, azaz Vízkereszt napján bontják le a karácsonyfájukat. Ám sokan bele se gondolnak abba, hogy milyen sok lehetőség van a fa újrahasznosítására a kertben. Használhatjuk például talajtakarónak, a fenyőfa felaprításával ugyanis tökéletes erre a célra, és a fák tövébe szórva kiváló tápanyagforrás és a talaj nedvességét is magában tartja. Tökéletes tápanyag lehet, a tűlevelek savtartalma ugyanis aránylag magas. Csak le kell rázni a megszáradt tűleveleket a fenyőről, majd összesöpörni őket, és már fel is lehet használni őket a kertben található növények trágyázására. Mindezek mellett az elhasznált fa komposztként is használható.

Itt az ideje a metszésnek

A tél nem épp tipikusan a növénymetszés időszaka, mégis vannak olyan fajták, amelyeket ezekben a hónapokban metszhetünk meg, mínusz 5 fok alatt azonban ne álljunk neki. Ha fagy van, ridegebb a növények szövete és könnyebben törik, roncsolódik. A művelethez viseljünk kesztyűt, használjunk éles, tiszta szerszámokat. Az is fontos, hogy a metszés megfelelő szögben történjen. Ebben az időszakban lehet megmetszeni például a szőlőt, az őszi málnát, a fügét vagy a lilaakácot is.

A legtöbb gyümölcsfa esetében a tél második felében érdemes oltóvesszőket vágni. Ha fagymentes az idő, elkezdhetjük a díszcserjék ritkítását is, a túl sűrűn álló hajtásokat a talaj szintje fölött vágjuk le. A lomblevelű sövényeket, amelyek túl magasra nőttek, az idős fás részekig vágjuk vissza. Az almatermésűek metszését is elkezdhetjük, ha a hőmérséklet nulla fok felett van. A metszéskor keletkező gallyakat darálhatjuk, és szétszórhatjuk például az évelő ágyások felületére.

Ellenőrizzük a kerítést és a kerti csapokat

Ha sérült a kerítés, célszerű most kijavítani, és nem érdemes vele tavaszig várni, amikor egyébként is sok a kerti munka. Az esetleges erősebb fagyok érkezését szem előtt tartva célszerű ellenőrizni, hogy a kerti vízcsapokat megfelelően szigetelte-e az ember. Ilyenkor még könnyebben lehet pótolni az esetleges elmaradásokat vagy felmerült problémákat, mint február végén, március elején.

Tisztítsuk meg az ereszcsatornákat

A lehullott levelek könnyen bekerülhetnek az ereszcsatornába, ezzel gátolva a víz elfolyását. Érdemes ezért résen lenni, és megtisztítani a csatornát, valamint eltávolítani belőle a leveleket, hogy a víz szabadon lefolyhasson, amikor elkezd olvadni a hó.

Mulcsozzunk

Talajtakarásra nemcsak tavasszal van szükség, a csupasz talaj ugyanis nem kedvez a növényeknek, ezért érdemes ilyenkor az összegyűjtött levelekből és ágakból mulcsot készíteni, de akár vásárolhatunk is erre a célra összeválogatott mulcsot. Ezáltal megvédhetjük a növényeinket, valamint jó minőségű földet tudunk számukra biztosítani a hidegebb hetek, hónapok alatt is, emellett bent tarthatjuk a nedvességet a talajban, és később a gyomok növekedését is megakadályozhatjuk.