Herpetológiai előadásain megismerteti a jelenlévőkkel a kétéltűeket és hüllőket, ahogy tette ezt nemrég az Illyés Gyula Könyvtárban is. Jelenleg leginkább a Haragossikló-védelmi program keretében a veszélyhelyzetbe került siklófajról beszél sokat.

Ez a faj az egyik kedvence is, a másik pedig a varangy, ami – valljuk be– sokakban ellenérzést vált ki, pedig nem kellene. Attila el is mondja, miért. Azt is elmondja, hogy Tolna megyében nem kell tartanunk a kígyóktól, mert az itt élő fajok nem mérgesek.