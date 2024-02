Már nem menő a Valentin-nap, évek óta ugyanezek vannak – vetette oda hanyagul az egyik kiskereskedés vezetője, amikor egy üdvözlőlapot szerettem volna tőle vásárolni. Persze engem is meglepett, hogy milyen csekély a választék, és hogy bizonyos multikban már nem is kaphatók, de gondoltam egy vicces, kis szerelmes üzenet mégis csak kedves lenne. A lelombozó snassz lapokat nézegetve eszembe jutott, hogy gyerekkoromban még mennyi csicsás, tényleg vicces képeslap ült a boltok polcain, de úgy tűnik erre sincs igény. Persze nagyot fordult a világ, az is lehet, hogy ez a generáció már nem akarja emlékeztetni a jobbik felét, milyen szerencsés, hogy vele lehet.