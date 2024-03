A fél évezred alatt a nők helyzete és szerepe természetesen rengeteget változott. A mai nő – azt gondolnánk – arra vágyik, hogy családalapítás után szinte rögtön visszacsöppenjen a munka világába, de valójában sokan nem ezt teszik. A mai napig rengeteg nő vállalja kizárólag a háziasszony szerepét. Felmerülhet bennünk: vajon ez egyfajta önfeladás?

Az első gondolata pedig talán mindenkinek a szó hallatán – háziasszony – egy nem túl csinos, középkorú nő. Holott rengeteg gyönyörű, fiatal hölgy vállalja fel és gyakorolja ezt a szerepet. Így tett Nara Smith, a népszerű tiktokos is, aki fiatalkora ellenére (csupán huszonkét éves) már harmadik gyermekét várja modell férjével. Ilyen fiatalon azt gondolhatnánk, hogy csak a szerelem viheti rá az embert, hogy otthagyja modellkarrierjét és vállalja a főállású anya szerepét.

Ennek ellenére a lány több híres lapnak, köztük a People magazinnak is azt nyilatkozta, hogy szülei hatására szeretett volna fiatal anya lenni. Amellett pedig, hogy fiatal, gyönyörű, és már a harmadik babáját várja, még naponta főz is családjának. Még pedig nem is akármiket és nem is akárhogy. Egyik videójában lasagne-t készít, amiben nemcsak házi tészta készül, de házi mozzarella is, tehát szinte mindent saját maga készít el hozzá.

Sokan bántják és kifigurázzák precízségéért, pedig úgy gondolom, sokan belebújhatnának egy napra a cipőjébe, hogy kipróbálják milyen nehéz lehet egy otthonmaradó szülő élete is.