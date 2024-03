Ha a macskákat nézzük, az udvarlási rituáléjukkal járó jellegzetes hangadások néhány hétig még az emberek nyugalmát is zavarhatják, annál is inkább, mert ez többnyire a késő esti, éjszakai vagy a hajnali órákra esik – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa.

Ismertette, hogy a lakásban tartott nem ivartalanított macskák is hasonlóan nyugtalanok, jellegzetes viselkedést mutatnak és hangokat adnak ki, vizelettel jelölnek, hiszen ha nem is tudnak találkozni a fajtársakkal, a szagokat érzik és a hormonális működésük is ugyanúgy aktív lesz.

A kinti macskák esetében, bár ez stresszes időszak, mégiscsak természetes folyamatok zajlanak, ezért a szaporodási időszak nem okoz különösebb problémákat, eltekintve a harcok során szerzett sérülésektől, vagy a nem kívánt vemhességtől. A nőstények ivartalanításával megelőzhető az utóbbi probléma, a kandúrok herélésével pedig csökken a verekedések és a kóborlás intenzitása, illetve a lakásban a bűzös vizelettel való jelölés.

A lakásban tartott, soha nem vemhesülő nőstények hormonális zavarok okozta betegségei és viselkedészavarai is megelőzhetők az ivartalanítással, viszont a kandúrok esetében arra is érdemes tekintettel lenni, hogy a herélteknél nőhet a húgykövesség kialakulásnak esélye.

Mivel az ivartalanítás a természetes állapot megszüntetését jelenti egy invazív beavatkozással, az emellett való döntés elméletileg nem lehet alapvetően jó, hanem mindig a kisebbik rossz választásával tudunk helyesen mérlegelni.