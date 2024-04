A Keresztély Gyula Városi Könyvtár adott helyet akkor is és most is a hagyományőrző csoportnak. A 6 fővel induló, kedd esti foglalkozások az évtizedek alatt mit sem változtak, és a kör tagjai baráti és bizalmi társasággá kovácsolódtak – számolt be az eseményről a BátaszékMost.hu

Volt, amikor fiatal fiúk is varrogattak

A varrókör életében ugyan volt, mikor húsz fő feletti létszámmal is összejöttek egy-egy estén, sőt fiatal fiúk is csatlakoztak, de mára a nagyon összeszokott, 12 főt számláló csapat ki nem hagyná a heti alkalmakat. A foglalkozásokon a hímzés, a kötés és horgolás mellett ünnepi pillanatokra is sort kerítenek, de jótékonykodnak, felkérésre zászlót készítenek, valamint logót is terveztek, melyet saját zászlójukra hímezve még Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója is megáldott.

Baráti beszélgetésnek is van helye

A szakmai tapasztalatok átadása mellett baráti beszélgetésekre is sor kerül egy-egy kedd estén, amely nem csak szórakozást, de lelki feltöltődést is ad a tagok számára. Van, aki a kezdetektől jár a varrókörbe, de akad, aki csak néhány éve. A társasághoz bárki csatlakozhat, aki úgy érzi, hogy egy családias, baráti közösséghez szeretne tartozni, és szívesen őrizné vagy átadná anyáink, nagyanyáink hagyományát.