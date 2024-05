Szúnyogirtó spray-vel és Szukuval a kézben nem telhet el a nyár. Mielőtt a szúnyogháló szó hallatán legyintene – miszerint van már az ablakokon –, ellenőrizze a nyílászárón feszülő anyagot! Csak a hibátlan véd a repülő rovarok ellen. Ha nem tűnik annak, ideje újat csináltatni.

Több évre szól

Igen, jól olvasta, csináltatni kell. Bár számos helyen, még élelmiszerboltban is kapható szúnyogháló, a „csináld magad” mozgalom égisze alatt ablakra rögzíthető darab okozhat némi bosszúságot: pontos méretet venni a nyílászáróról, ehhez méretre vágni a hálót, majd azt ragasztócsíkkal az ablakkeretre rögzíteni – a folyamat a leghiggadtabb ezermestereknél is megemelheti a vérnyomást. Ráadásul a ragasztás nem „egyemberes” feladat. Azzal is számolhat, hogy az eredmény sem lesz tartós: a csík a melegben leolvad, de a nyílászárótól bezzeg soha nem akar megválni!

A hölgyek is boldogulnak

Sokkal jobb, ha kerettel együtt, pontos méretek alapján legyártatja egy megbízható nyílászárós céggel a szúnyoghálót, amit, ha nincs rá szükség, néhány mozdulattal egyszerűen levehet az ablakról. Ez kimondottan a hölgyek számára jó hír, mert így segítség nélkül, egyedül is fel- és leszerelhetik a szerkezetet. A műanyag profilkeret stabil és többféle színben kérhető, a többféle színben kapható háló pedig szükség szerint cserélhető. A hagyományos keretezésűn kívül a nyílászáró falcába beilleszthető keret is választható: ez a nyílászáró külső részével egy síkban marad, és nagyon jól mutat.

Ajtóra alumíniumkeret

Gyerek- és állatbarát az alumíniumkeretes profil, ami kifejezetten nyíló szúnyoghálóajtónál ajánlott. Ha az alsó negyedét tömör kivitelezésben kéri, sem a kisgyerek, sem a házi kedvenc nem tudja beszakítani. Ma már a legtöbb új háznál redőnnyel együtt működő szúnyoghálót kér a tulajdonos, amely ajtók, ablakok esetében is praktikus, mert közös tokba tekeredik fel a redőny és a háló is. Ez télen, illetve ablak- és párkánytisztításkor hasznos.

A legyártott terméket helyszíni felmérés alapján készítik el, a hagyományos kivitelű, fix szúnyoghálók akár két héten belül a helyükre kerülhetnek, a mobilhálókra kicsit többet kell várni.