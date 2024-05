Mondjon bárki bármit, az a legjobb, ha olyan erős, egészséges szervezetünk van, mint a vas. Mert ebben az esetben könnyedén viselhetjük el húszfajta betegségünket. Jutott mindez eszembe azon tanácsok láttán, melyeket most, a megérkező allergia – és a nem távozó influenza – szezon okán ajánlgatnak figyelmünkbe újságok és internetes portálok.

Ezek úgymond biztos tippek arra nézve, hogy miként tartsuk távol magunktól a különböző nyavalyákat. Ám Einstein óta pontosan tudjuk, hogy minden relatív, azaz viszonylagos. Mert valóban fontos a rendszeres, alapos kézmosás – aki teheti, tegye is minél gyakrabban –, ám még a tisztaság is lehet fél betegség. Például, ha az ember fürdés közben fázik meg...

De a tréfát félretéve, a javasolt óvintézkedésekre, azaz a már említett kézmosás mellett a testmozgásra, takarításra, szellőztetésre és még lehetne sorolni, valóban szükség van. Még akkor is, ha tudjuk, hogy az emberi átlagéletkor meghosszabbodása új lehetőségeket biztosít a betegségeknek is. Ezek a kórságok pedig igen szívós tünemények és képesek az önfejlődésre, azaz a mind erőteljesebb rombolásra.

Mindenesetre reménykedhetünk abban is, hogy a jelenleg még a náthával is hadilábon álló (orvos)tudomány záros határidőn belül feltalál valamilyen csodaszert. Mert ha nem, akkor a mai világban, de még inkább a jövőben annak is nagyon örülhetünk, ha két betegség között egy negyedórára végre egészségesek maradunk.