Több településen, például Hőgyész, Tolna vagy Nagydorog környékén élők egy része sokáig megélt abból, hogy különböző gyógyhatású növényeket termesztettek. A nagydorogi gyógynövénygyűjtők elmondták, a rendszerváltás után sajnos a debreceni gyógyszergyár tulajdonost cserélt, és első dolguk az volt, hogy felszámolják a gyógynövénytermesztést.

Addig kakukkfüvet vittek nekik, még a törzsbeszállítói minősítést is megkapták. Az új tulajdonos megszüntette ennek feldolgozását, így nem volt szükség a munkájukra. A Herbáriával is kapcsolatban álltak, tíz éve még kamilla-vetőmagot szállítottak nekik.

A gyógynövények gyűjtése igényes munka

Pontos, precíz munkát igényel a gyógynövény-ter­mesztés, nagyon nagy tapasztalat, sok-sok éves tudás halmozódott fel azokban, akik ezzel foglalkoznak, de sajnos egyre kevésbé van szükség rájuk. A szerencsésebb családokban a nagyszülők adják át a tapasztalataikat azoknak az unokáknak, akik késztetést éreznek arra, hogy ezzel foglalkozzanak.

A bátaszéki Németh Ildikó például a nagymamájától tanulta meg, melyik növény mire való. – Minden évben készítek bodzaszörpöt a családnak. A kislányomat is megtanítom majd rá, hogy az a legfinomabb és legegészségesebb, amit mi magunk készítünk el – mondta Ildikó.

Bodza és zsálya, nem csak szörpben jók

Hamarosan itt az ideje a bodzabogyók gyűjtésének, a csalán- és a diólevél szedésének is. A bodzabogyóból lekvárt lehet készíteni, ami azon túl, hogy ízletes, még gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik. A bodzaszörp elkészítése nagyon egyszerű, a virágokat le kell vágni a szárról úgy, hogy a virágpor lehetőleg megmaradjon. Ötliteres vízhez elég 4-5 virág, tegyünk bele citromkarikákat, cukrot ízlés szerint és citromsavat. Öt nap múlva szűrjük le.

A bodzavirág hurutoldó, a gyomorban és belekben ugyanúgy, mint a tüdőben is. Felső légúti hurutok és a hozzájuk társuló tünetek, mint köhögés, rekedtség, orrdugulás esetén a bodzavirág teája forrón, mézesen, citromosan segíti az izzadást, megkönnyíti a hurutok felszakadását, kiürülését, és csillapítja a kísérő lázat.

Az arcüregben, homloküregben, középfülben is segíti a letapadt, besűrűsödött váladék oldását. Jelentős vértisztító, az érfalakra rakódott szennyeződéseket leoldja, növeli az érfalak rugalmasságát, karban tartja ezáltal a vérnyomást is. Vízhajtó hatása révén a vesét, a húgyhólyagot és a húgyutakat átmossa.

Zsálya, a halhatatlanság füve

A zsálya fertőtlenítő, antibakteriális, összehúzó, hámosító és kiváló gyulladáscsökkentő hatása miatt teaként alkalmazhatjuk megfázás ellen, torokgyulladásra, lázcsillapításra, bél-gyomorhurut, húgyúti fertőzésekre, illetve a hasmenés megszüntetésére. Illóolajtartalma révén hurutoldó, de egyben enyhíti a köhögést is. Csillapítja a változókor kellemetlen tüneteit, mint például: az izzadást, a hőhullámot, és a vérzésproblémákat. Általánosan csökkenti az izzadást.

Vértisztító hatása következtében ajánlható ekcéma, köszvény és egyéb nehezen gyógyuló sebek esetén, illetve reumatikus, ízületi panaszok enyhítésére.

Fűszerként javasolt zsíros, nehezen emészthető ételekhez adni, mivel nagyon jó emésztésserkentő, epehajtó. Ezenkívül felhasználhatjuk a húsok pácolásához, sütéséhez, de tehetjük salátákba, sajtokba, vajba, mártásokba is.

Külsőleg forrázata torokgyulladás esetén kiváló öblögető, gargalizáló. Lemosóként vagy borogatásként a fekélyes, gyulladt, nehezen gyógyuló sebeket kezelhetjük vele. Fürdővízbe téve enyhíti a reumatikus, ízületi fájdalmakat, panaszokat, csillapítja az izzadást és enyhíti az aranyér bántalmakat.

Nem mindegy, mikor mit gyűjtünk

A csalán- és diólevélről tudni kell, hogy szárítva tárolható, majd ebből is lehet készíteni teát vagy fürdőt. A csalán vizelethajtó, emésztést serkentő, és mindennemű reumatikus betegségre jó, a diólevél pedig nagyon sokoldalú, gyomor-, bélhurut, magas vérnyomás ellen is hatásos. Borogatásként a szemgyulladást is gyógyítja. Nem mindegy az sem, mikor gyűjtjük a gyógynövényeket, ha dél­előtt, akkor frissen használjuk fel, ha szárítani szeretnénk, akkor inkább délután. Megmosni nem szabad, csak kiteríteni egy papírra vagy tiszta ruhára, majd szárítás után dobozokban, száraz helyen kell tárolni.

Ötezren gyűjtik a gyógynövényeket

Közel ötezer ember foglalkozik ma hazánkban hivatásszerűen gyógynövénygyűjtéssel, termesztéssel pedig mintegy 25 cég. Ők további ezerötszáz embernek adnak munkát az elsődleges feldolgozásban. A gyógynövények 70-80 százaléka alapanyagként szolgál. A fennmaradó hányadot dolgozzák fel, például illóolajokat állítanak elő belőlük.