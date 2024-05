Máté Péter most azt írta a Facebookra, „régóta szóbeszéd a városban a KFC gyorsétterem érkezése. Sok vitás közúti forgalmi kérdés után velük is megállapodtunk. Látható, hogy Szekszárd fent van a befektetni vágyó multik térképén, folyamatos a fejlődés. Az étterem idén elkészülhet, hamarosan kezdődik az építkezés a Béri Balogh utcában.“ Az ezzel kapcsolatos táblát már ki is helyezték a fejlesztésre váró ingatlanon.

Még márciusban írtuk meg, egyre biztosabb, hogy üzletet nyit Szekszárdon a KFC. Egy olvasónk akkor ugyanis észrevette, hogy az amerikai gyorsétteremlánc már munkatársakat toboroz a tolnai vármegyeszékhelyre. Egészen pontosan étteremvezető-helyettest és műszakvezetőt kerestek. Előbbi pozícióért 600 ezer, míg utóbbiért 455 ezer forint bruttót kínált havonta az amerikai gyökerű vállalkozás.

Máté Péter, a Fidesz helyi frakcióvezetője, a kormánypártok önkormányzati képviselőjelöltje már akkor elárulta portálunknak, hogy a sokak által várt beruházásra a Béri Balogh Ádám utcában kerül majd sor.

Máté Péter most arról is írt a Facebookon, hogy közben már egyeztetéseket kezdtek egy másik étteremlánccal szekszárdi nyitásról.