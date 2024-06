Az arra hajlamos egyedeknél ilyenkor különböző betegségtünetek is megjelenhetnek, vagy felerősödnek a már meglévők – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa.

Elmondta, hogy az emberek gyakran vérnyomásproblémákkal küszködnek ilyenkor, amit a gyógyszerekre beállított szervezet még nehezebben kezel, de néha a társállatainknál megfigyelhetőek az erre utaló tünetek, például az álmosság, a fáradékonyság, az étvágytalanság.

Az állatoknál is közismert például az epilepsziás betegeknél jellemző rohamok halmozódása, amely a külső hőmérséklet hirtelen csökkenésével, vagy a légnyomás változásával, a levegő elektromos töltésével vagy a Hold fázisaival függ össze. Ilyenkor akár a nagyobb adag gyógyszer ellenére súlyosbodhatnak a tünetek.

Az időjárás hajlamosító szerepét csökkenteni tudjuk, többek között azzal, hogy igyekszünk az egyéb stresszfaktorokat minimalizálni.

Hasznos a táplálékbevitel csökkentése is, ami által a kiválasztó szervek terhelése is csökken és az immunrendszer is hatékonyabban működik. Jó módszer a mesterséges táplálék helyett a természetes táplálás előnyben részesítése is.

A pszichés stressz elkerülése vagy minimalizálása talán a legfontosabb, ezért kutyák esetében például érdemes mellőzni a keményebb kiképzéseket, lakásban tartott macskáknál pedig, mint általában, biztosítani kell a nyugalmat, például a napi rutint, a lehetőleg változatlan otthoni környezetet, tette hozzá dr. Jakab Ferenc.