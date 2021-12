A bonyhádi székhelyű Danubiába Kft. igazgatója, Schmidt Győző is azt sorolta, mennyi minden drágult az elmúlt időszakban, ami a munkájukhoz szükséges. Borászati cég lévén a palackozáshoz, csomagoláshoz, borkezeléshez szükséges alapanyagok mind drágultak, 15-20 százalékkal, miközben a bor ára legalább tíz éve nem változott jelentősen. A szőlőművelés is többe kerül, beleértve a napszámot is.