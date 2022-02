Újabb fontos engedélykérelmeket nyújtott be a hatóságnak a Paks II. Zrt. február elején. A társaság elvégezte a január végéig esedékes, létesítési engedélyhez szükséges hiánypótlást is. Lenkei István vezérigazgató azt mondta, ezek a lépések szükségesek voltak még ahhoz, hogy a létesítés fázisába lépjenek.

Eck József felhívta a figyelmet arra, hogy a műszaki ellenőrzés nagyon fontos szerepet játszik a Paks II. projektben. – Természetesen a fővállalkozónak is kell műszaki ellenőrzést végeznie, a magyar jogszabályok ugyanakkor előírják az engedélyes, azaz a Paks II. Zrt. számára, hogy a magyar szabályozásoknak megfelelő szintén ellenőrizze a kivitelezés folyamatát és ebbe vonja be az OAH-t mint hatóságot. Ez azt jelenti, hogy a helyszíni munkavégzés során úgynevezett ellenőrzési, megállási pontokat jelölünk ki, és a hatósággal együtt kontrolláljuk, hogy megfelel-e a munkavégzés az előírásnak – hangsúlyozta.

Ezt a feladatot a Paks II. Zrt. Program Igazgatósága végzi, ehhez rendelkezésre áll a szükséges szakembergárda. Az előkészítést, az engedélyezési dokumentáció készítését pedig a Műszaki Igazgatóság, valamint az Engedélyezési és Felügyeleti Igazgatóság munkatársai végezték, húzta alá Lenkei István. A Paks II. Zrt. vezérigazgatója arról is beszámolt, hogy az ötös blokk nukleáris szigetének hat épületére vonatkozó engedélykérelmet eljuttatták az OAH-hoz február első napjaiban, illetve elkészült az olvadékcsapda dokumentációja is.

– Az Országos Atomenergia Hivatalra most nagy munka vár, mert egy sor fontos engedélykérelem van az asztalán. 2021 végén a résfal építésére, talajszilárdításra, a reaktortartályok gyártására és az ötös blokk reaktorépületének építésére vonatkozó kérelmeket is benyújtottuk– vette sorra. Lenkei István arról is beszámolt, hogy a létesítési engedélyezéshez kapcsolódó, január végéig esedékes hiánypótlási feladatokat határidőre elvégezték. – Fontos leszögezni, hogy az OAH egyetlen olyan aspektust sem azonosított, ami megkérdőjelezte volna, hogy biztonságos atomerőművet építünk – emelte ki. Hozzáfűzte: meg fog történni a cég szükségszerű belső átszervezése is, hiszen hamarosan már nem az előkészítés, hanem a létesítés koordinálása lesz a feladatuk.