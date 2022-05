A legtöbb városban szerdán és szombaton van nagyobb piac, Pakson pénteken is, és néhány helyen minden nap. A termelők tudják, az adott áruval hová érdemes menni, hol van a nagyobb esély arra, hogy azt eladják. – Hajnali négykor kelek piaci napokon, most éppen epret, újkrumplit, újhagymát értékesítek. És bár Bonyhád mellett van a termőterületem, nem a helyi piacra, hanem Bajára megyek – mondta Kun János. A fiatal gazdálkodó hozzátette, ott van asztala éves bérlettel, és ott már kialakult egy vevőköre, akik várják.

– Este már előre bepakolok, és úgy állok be a garázsba a kis buszommal, hogy indulásra készen legyen fél öt tájékán. Negyed hat, fél hat között érek Bajára, ahol megvan az a sorrend, ki hol pakolhat. Kocsival csak rövid ideig lehet a piac területén tartózkodni, hogy ne vegyük el a másik elől az időt. Így gyorsan kell dolgozni. Általában a húgom is elkísér, amire nagy szükségem is van, hiszen amikor kirakodtunk, el kell állni az autóval a piacról, és valakinek ott kell maradni az áruval meg a kasszával az asztalnál.

Ez utóbbiban mindig kell hogy legyen váltópénz, legalább húszezer forint. Volt rá példa, hogy az első vásárló pont húszezressel fizetett. Szóval előre kell gondolkodni. Nálunk az igazi piaci szezon – amikor több az árunk és nagyobb a bevételünk is – június végén kezdődik majd. Ekkor érik be a korai sárgabarack, majd egymás után a későbbi fajták. Szeptember közepén pedig érik a csemegeszőlőnk, a hamburgi muskotály – folytatta –, nagyon kevés van ebből a fajtából a piacon, nemcsak Baján, hanem az országban. Így nagyon keresik. Sokan kérdezték már, miért nem megyek Bonyhádra vagy Szekszárdra. Az elején próbáltam, de alig adtam el barackot és szőlőt. Ennek az lehet az oka, hogy megyén belül szinte mindenkinek van valamennyi szőlője.

Vas Péter és családja a piacozásból él. Szekszárd mellett van egy párhektáros területük, ahol gyümölcsfák mellett csemegekukoricával, paradicsommal, zöldséggel is foglalkoznak. A családból hárman mennek minden piaci napon hol Paksra, hol Szekszárdra, de ők is átjárnak szombatonként Bajára. Mivel sok árut kell kipakolni, ezért korán kelnek. A rakodás a legnehezebb és legnagyobb munka. Minden termék külön rekeszekben sorakozik, rajtuk a cetlivel, ki termelte, hol, mi az őstermelői száma, címe, telefonszáma.

Ezt az élelmiszer-ellenőrzés miatt kell megtenni, aki elmulasztja, és ellenőrzést kap, meg is büntetik. A nap végén – általában 11 óra és dél között – visszapakolni már könnyebb, hiszen szerencsés esetben legalább az áru felét eladták. Vas Péter elmondta, nehéz a munkájuk, ugyanakkor örömteli is, hiszen a sajátjukat árulják, szép házuk van, jól élnek, ám mindezért sokat is kell dolgozniuk.

A legtöbbjüknek éves bérletük van, és küzdenek a legjobb helyekért

A vásárló nyilván azt sem tudja, milyen harc folyik azért, hogy az adott árus a lehető legjobb helyet kapja a piacon, Ugyanis nagyon nem mindegy, ki hol árul. A vásárlók többsége a piacon átmenő fő utat szereti, vagy a bejárathoz közeli asztalokat, ott vásárol, ritkán megy a kiesőbb helyekre. Vannak városok, ahol sorsolnak azok között, akik egész évre megveszik a helyet, és azt ki is fizetik előre. Vannak települések, ahol csak helypénzt kell fizetni, nincs senkinek fix helye. Ez utóbbinál az érkezési sorrend dönt arról, ki hol pakol ki. Sokan kérdezik azt is, hogyan születnek a napi árak, mikor dől el, hogy egy kiló cseresznyéért, újkrumpliért mennyit kér a kofa. A legtöbben a nagybani piaci árakat figyelik, de helyben is számít, a másik termelő mennyit kér a termékéért.