Korábban már beszámoltunk, hogy megújul a járda az Építők útján. A beruházás összesen mintegy 56 millió forintos összegből, részben állami támogatásból, részben pedig az önkormányzat saját forrásából valósult meg. Mint ismert, az Építők útja a körzet egyik főutcája, amelynek úttestje és az üzletsor felé eső parkolói évekkel ezelőtt új aszfaltburkolatot kaptak. A projekt részeként most a keleti oldalon összesen 470 méter hosszban újították meg a járdát, amely térkőburkolatot kapott kiemelt szegélyekkel és mellette megújultak a kapubeállók is.

Szabó Péter, Paks polgármestere korábban tragikusnak nevezte a járda állapotát, amely az elmúlt években több sajnálatos balesetet is okozott. Szerinte a felújítást nem csak az itt élők, hanem az erre közlekedők is örömmel vették, hiszen elég forgalmas útszakaszról van szó, sőt megáll itt az elektromos busz is. Siklósi Zoltán kivitelező ZO-BAU Építőipari Kft. ügyvezetője elmondta, az Építők útján a burkolatfelújítás mellett megtörtént a közművek cseréje is.

Kudorné Szanyi Katalin, az ötös választókörzet önkormányzati képviselője az átadón úgy fogalmazott, a legszebb karácsonyi ajándék egy képviselő számára, amikor elkészül valami, amelynek nem csak ő, de az itt lakók is örülnek. – Karácsonyi kívánságunk is az, hogy minden utcában, a lakópületek előtt ilyen járdák legyenek – mondta. Mint elhangzott, az Építők úti korszerűsítés ezúttal a keleti oldalt érintette, de a másik, páros szám felőli járdaszakasz tervezése is folyamatban van.