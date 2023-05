Az áremelés általános volt, így minden alapanyagot érintett, tehát számos pluszköltséggel kell számolniuk a gazdáknak, mondta Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is. Nem beszélve az infláció okozta hatásokról, illetve a banki költségek megemelkedéséről. Az alapanyagok drágulása miatt, sok termelő inkább minimalizálja azok használatát, és több, eddig használt terméket már nem vásárol meg.

Tavaly kétszer annyi műtrágyát vásároltak a gazdák, mint idén, mondta Krieser János, igaz akkor mindenki abban bízott, hogy jó ára lesz a terményének.

Aztán jött az aszály és a termésmennyiségek elmaradtak a várttól, ugyanakkor a terményárak nagyon hektikusan alakultak. Betakarításkor még úgy látszott, hogy jó árak lesznek, év végén azonban hirtelen leestek, és ez a helyzet azóta csak romlott.

Az elmúlt hetekben a felvásárlók már kötik az előszerződéseket a terményeikre, a kínált ár nagyon alacsony a kiadásokhoz képest. Jelenleg az árpa tonnájáért 45 ezer, a búzáért 55, a napraforgóért 130 ezer forintot kínálnak.

– Én három hete kötöttem szerződést, akkor még a búza tonnájáért 70 ezret, a repcemagért 150 ezret kaptam, amit ugyan akkor alacsonynak tartottam, de így utólag látom, az árak nem felfelé, hanem lefelé indultak el – mondta Krieser János. Jelenleg azt érezni, hogy a gazdálkodók kicsit összébb húzták a nadrágszíjat, és a költségeiket, kiadásaikat is igyekeznek csökkenteni, tette hozzá.

A szőlőtermelők még nehezebb helyzetben vannak, mert egy-egy szezon alatt legalább tízszer kell permetezni az egyre drágább készítményekkel.

– Ráadásul olyan alapvető vegyszereket vontak ki a forgalomból, amelyeket szinte lehetetlen helyettesíteni – mondta Módos Ernő szekszárdi borász, aki egyben az Alisca Borrend Nagymestere is. – Rengeteget drágultak a szőlőbe való vegyszerek, legalább negyven százalékot. Ezt az emelést sem a szőlő, sem a bor árában nem lehet érvényesíteni. Nagyon nehéz a szőlőtermelők, borászok helyzete, mindenki panaszkodik, mert szűkülnek az értékesítési területek. Például mi a fővárosban tavaly még negyven helyre szállítottunk, ebből tizenöt bezárt, a bevásárlóközpontokban pedig időről-időre akciókra kényszerítik a borászokat, az amúgy is alacsony árak mellett.

– Folyamatos az Európai Unióban a különböző növényvédőszer-hatóanyagok kivonása, ami a termelők és a gyártók életét is sok esetben megnehezíti – mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrárszakmérnök. A kivonások nem most kezdődtek, de igazából ez egy olyan tendencia, ami akár üdvözlendő is lehet, hiszen elősegíti azt, hogy a tudatosság, a jó értelemben vett zöld szemlélet egyre inkább teret hódítson az agráriumban. Ugyanakkor sok gondot okoz a gazdáknak a már bevált készítmények kivonása, ami megmutatkozik a termelés hatékonyságában.

Sokat drágultak a gyomirtó szerek

A Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint az elmúlt egy évben a gyomirtó szerek átlagára 23,8, a gombaölő szereké 22,6, az egyéb szereké 22,4 százalékkal, míg a rovarölőké 15,2 százalékkal növekedett. A növényvédő szerek értékesítési ára átlagosan 22,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva. A tavalyi év során a legnagyobb mértékben a gyomirtó szerekre volt igény, ezt követte a rovarölő szerek, a gombaölő szerek valamint a biológiai szerek forgalma.

A KSH számításai szerint a különböző hatásmechanizmusú szerek értékesítési árai a vizsgált időszakban, a megfigyelt termékek körében a következőképpen alakultak: a gyomirtó szerek átlagára 23,8 százalékkal, a gombaölő szereké 22,6 százalékkal, míg a rovarölőké 15,2 százalékkal növekedett. A növényvédő szerek értékesítési ára átlagosan 22,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva.