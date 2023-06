Az idénygyümölcsök kínálatát bővíti a görögdinnye, mely már kapható az üzletekben, zöldségeseknél. Igaz, ez még nem hazai termés, hanem Göröghonból való, de jó ízű, az ára viszont jóval magasabb, mint egy évvel korábban ilyentájt volt. A hazaira még kicsit várni kell.

Tolna megyében Paks, Szedres, Tengelic, Fadd és Németkér környékén foglalkoznak dinnyetermesztéssel. A vármegyei dinnyések megerősítették, szabadföldön termelt fajtákat július elejénél hamarabb nem tudnak szállítani a kereskedőkhöz. Európa negyedik legnagyobb görögdinnyetermő területe hazánkban van. A terület ugyan az elmúlt tizenöt-húsz évben folyamatosan csökkent, de az utóbbi két évben sikerült országosan ötezer hektár körül stabilizálni.

Bognár János szedresi termelő, aki a Magyar Dinnyetermelők Országos Szövetségének is tagja, úgy látja, jelenleg jó periódusban van a hazai dinnye fejlődése. Az időjárás, a sok eső nem okozott gondot, a környékükön közel száz milliméternyi csapadék hullott, de szerencsére úgynevezett villámárvíz nem volt.

Ha az időjárás nagy bajt ezután sem okoz, akkor július 10-e környékétől tudnak majd folyamatosan szállítani jó minőségű görögdinnyét a boltokba. A hazai nagysátras sárgadinnye viszont már a jövő héttől kapható Tolnában is. Mivel egyidőben érik be a többi termelőnek is a sárgadinnyéje, így elképzelhető, hogy lesz kínálat bőven, ami az árakon is módosíthat.

Egy másik szedresi termelő, Bogdán Mária azt mondta, ők kései dinnyékkel foglalkoznak, vagyis ezek majd csak augusztusban érnek be, akkorra, amikor már fogyóban lesz a termelőknél. Ez a döntés nagy kockázat is egyben, hiszen nagyon kiszolgáltatott a dinnye az időjárásnak, de bíznak benne, hogy bejön a számításuk.

A zöldségeseknél árult, külföldről behozott dinnyék kilóját jelenleg 7–800 forintért kínálják. Ez előrevetíti azt is, hogy a hazai sem lesz olyan olcsó a szezon elején, mint az elmúlt években volt. Ennek oka, hogy sokat drágult minden, ami a termeléshez kell, így a fólia, a növényvédő szerek, a gázolaj, és leginkább a munkaerő. Ez utóbbit találni is alig lehet.

Az általunk megkérdezett kereskedők elmondták, nem jellemző, hogy egész dinnyét vásárolna bárki is, pár kilót kérnek belőle a vásárlók. Van egy árszint, ami fölé nem lehet menni akkor sem, ha a termelőnek vagy a kereskedőnek többe kerül a termék, mert a nyakán marad, mondták.

Drágultak a termelési költségek

Az ültetés még nem ért véget, hiszen az augusztusban érő fajták most kerülnek ki a szabadba. de országos becslés szerint 20-30 százalékkal zsugorodhatott a termőterület. A kereskedőknek ezért azt javasolják, hogy kezdjék el idejében az egyeztetéseket a termelőkkel, a zökkenőmentes áruellátás érdekében.

A terméktanács az árakról nem közölt pontosabb becslést, de azt már most tudni lehet, hogy a termelési költségek jelentős emelkedése 30 százaléknál nagyobb áremelést is indokolhat.

A termelőket képviselő egyesületek abban bíznak, hogy a dinnye ennek ellenére elérhető termék marad, de a gazdáknak olyan árat kell kapniuk, hogy megérje folytatniuk a munkát. Ha nem így lesz, akkor szerintük a következő években további visszaesésre kell készülni.